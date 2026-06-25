graban-robo-a-personal-de-agencia-bmw-en-cuernavaca

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En Cuernavaca, Morelos, robaron una agencia de motos. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Un asalto quedó grabado por las cámaras de vigilancia de una agencia de motocicletas BMW en Cuernavaca, Morelos. Dos sujetos arribaron al establecimiento y despojaron de sus pertenencias a los trabajadores. El robo duró menos de un minuto.

Fuerte video en Cuernavaca, Morelos

En las imágenes se observó a los empleados realizando sus actividades con normalidad. Sin embargo, en cuestión de segundos la situación cambió cuando dos hombres con casco llegaron al lugar. Uno de ellos ingresó al establecimiento con un arma de fuego en la mano, en hechos ocurridos en la colonia Vista Hermosa.

Así fue como sujetos armados asaltaron a clientes de una agencia de motos BMW en Avenida Río Mayo, en Cuernavaca. Los obligaron a tirarse al piso para despojarlos de sus pertenencias.#Cuernavaca #Morelos #AsaltoCuernavaca #Inseguridad #AgenciaBMW #RíoMayo #NotaRoja pic.twitter.com/OAP5NlG0BK — Ventana Pública (@ventanaXpublica) June 24, 2026

El sujeto comenzó a amenazar a los trabajadores, quienes levantaron los brazos y posteriormente se tiraron al piso. Al fondo del video también se apreció a otras personas salir del área donde se encontraban.

El asaltante comenzó a despojar a los empleados de sus pertenencias. Carteras, dinero y teléfonos celulares fueron robados. Segundos después, su cómplice ingresó al establecimiento y también despojó de un reloj a uno de los trabajadores.

Tras cometer el atraco, ambos sujetos abandonaron la agencia y huyeron con rumbo desconocido.

Así llegaron los delincuentes en Cuernavaca, Morelos

Otro video captado por las cámaras de seguridad muestra el exterior del negocio. En él se observa el momento en que los presuntos delincuentes llegan al lugar. Mientras uno de ellos ingresa a la concesionaria de motocicletas, el otro permanece junto a la unidad en la que posteriormente escaparon.

🔫💥 Hombres armados asaltaron una agencia y un local comercial en la colonia Vista Hermosa, Cuernavaca.



El robo ocurrió la tarde del martes, cuando los agresores llegaron en motocicleta y amagaron a las personas para cometer el atraco.



Tras el hecho, huyeron con rumbo… pic.twitter.com/MsYIvki42z — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) June 24, 2026

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