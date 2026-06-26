SCJN exige al Congreso de Morelos resolver iniciativa sobre identidad de género

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La SCJN instruyó a Morelos legislar dos leyes. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) instruyó a los congresos de varios estados legislar o modificar leyes que tienen que ver con la interrupción legal del embarazo y con la identidad de género, de acuerdo con la investigación dada a conocer por Uno TV; sin embargo, lo que causa controversia es la orden en la que debe ir el sentido de los votos de los legisladores.

¿Qué se sabe en el Congreso de Morelos?

En Morelos, al no estar vigentes aún en las leyes estatales ambos temas, se ha ordenado que se vote a favor.

“Nos ordenan en una -resolución sobre la identidad de género- que se haga ya la votación; pero, en un sentido de un voto dirigido, que eso no es facultad para que le den a un legislador de cómo vaya el sentido de su voto, por eso es electo por el voto, para poder ver ese tema de legislar”.

“Pero, en el otro sentido, (en el tema del aborto) es una vinculación, donde vinculan al ejecutivo de que se tome en cuenta a la Secretaría de Salud para llevar a cabo que haga un consenso para poder llevar a cabo en la comisión, el dictamen a favor de que se pueda aprobar el tema del aborto”, mencionó Issac Pimentel Mejía, presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Morelos.

El legislador reconoce que tarde o temprano, el tema tendrá que legislarse.

“En Morelos, traemos un tema complejo, ya que hay dos resoluciones de jueces, que no es la misma, pero hemos ido dando cumplimiento… pues ahora sí que, al calce, nadie tiene multas, nadie tiene ningún tema, pero es algo que, de algún momento a otro, en este periodo o máximo en el otro, se tendrá que subir a pleno para votar y el sentido del voto de cada diputado es independiente y respetuoso de la manera que ellos decidan votar”, añadió el legislador.

¿Es un acto autoritario en Morelos?

Sin embargo, de acuerdo con un abogado constitucionalista consultado por Unotv.com, esta determinación está apegada a la defensa de las garantías fundamentales de los ciudadanos, descartando que se trate de un acto autoritario.

“Simplemente, lo que la Corte determinó es: en estas legislaturas estatales hay ciertas restricciones a los derechos humanos, como es el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, conocido más cotidiano como la interrupción del embarazo, y hoy, el tema de la infancia de los trans, de las actas de nacimiento, simple y sencillamente la Corte lo analizó, lo determinó en una sentencia, y dice: estas legislaciones locales están restringiendo estos derechos humanos, y ¿qué ha ordenado la Corte?”

“Simple y sencillamente que, bajo el principio de progresividad, que estas legislaturas estatales quiten esa restricción de los derechos humanos de sus constituciones locales”, dijo, Miguel Ángel López, abogado especialista en materia constitucional y amparo.

El diputado presidente del Congreso de Morelos informó que aún no hay fecha para legislar sobre estos temas, pero podría ser en el actual periodo de sesiones que termina en junio, o en el siguiente, que inicia en septiembre.

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