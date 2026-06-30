Activista Beatriz Maldonado Fragoso amenazó con lanzarse de una cornisa por aumento a transporte público en Morelos

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En Morelos, activista protestó en Palacio de Gobierno. Foto: Cuartoscuro/ Archivo

En Morelos, la activista Beatriz Maldonado Fragoso, integrante del Movimiento Morelense por las Personas con Discapacidad, subió al segundo piso del Palacio de Gobierno para protestar por el aumento a la tarifa del transporte público y por las condiciones de las unidades para las personas con discapacidad. Durante la manifestación, amenazó con lanzarse desde una cornisa si no era atendida por la gobernadora Margarita González Saravia.

Video de la protesta en Morelos

El video se viralizó durante el día de ayer. En las imágenes se observa a la activista sentada sobre una cornisa mientras exige ser escuchada. El material fue difundido por diversas cuentas en redes sociales.

Sentada en el barandal de un segundo piso, así fue como Beatriz Maldonado Fragoso, representante del Movimiento Morelense x la #Discapacidad y los Derechos Humanos, llamó la atención de la gobernadora de #Morelos, Margarita González Saravia para exigirle frenar el aumento a la… pic.twitter.com/N12XCpmTIZ — Nacho Lozano (@nacholozano) June 30, 2026

“Se los dije. He venido actuando bajo la ley. Que venga la gobernadora”, expresó Beatriz Maldonado Fragoso durante la protesta.

Ante la situación, que pudo terminar en una tragedia, la gobernadora Margarita González Saravia acudió al lugar para dialogar con la activista y lograr que desistiera de su intención.

En otro video se observa a Beatriz Maldonado Fragoso ya fuera de peligro, mientras conversa con la mandataria estatal.

De acuerdo con medios locales, ambas partes acordaron mantener una mesa de diálogo para abordar la situación del transporte público en Morelos y las adecuaciones necesarias para las personas con discapacidad.

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