Vinculan a proceso a Jesús Corona, exalcalde de Cuautla, por delincuencia organizada

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Jesús Corona Damián, presidente municipal de Cuautla, Morelos. Foto: Facebook.

La ofensiva federal contra funcionarios presuntamente ligados al crimen organizado sumó un nuevo caso. Un juez federal vinculó a proceso a Jesús Corona Damián, exalcalde de Cuautla, Morelos, por delitos relacionados con delincuencia organizada, extorsión y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La decisión judicial se dio tras la presentación de pruebas por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), que sostiene que el exfuncionario habría mantenido vínculos con una estructura del Cártel de Sinaloa que opera en territorio morelense.

Permanecerá en prisión mientras avanza la investigación

Como parte de las medidas cautelares, el juzgador determinó que Corona Damián continúe bajo prisión preventiva oficiosa en un penal federal ubicado en Sonora mientras se desarrolla el proceso penal.

Además, se abrió un nuevo periodo de investigación complementaria para que tanto la Fiscalía como la defensa presenten más pruebas antes de que el caso avance a las siguientes etapas judiciales.

De acuerdo con las indagatorias federales, el exalcalde estaría relacionado con operadores criminales señalados como integrantes de una célula vinculada al Cártel de Sinaloa en Morelos.

Investigación se remonta a 2025

Las sospechas sobre Corona Damián cobraron fuerza luego de que en 2025 circularan grabaciones en las que presuntamente aparecía junto a un líder criminal identificado por las autoridades como “El Barbas”.

A raíz de esos materiales, las autoridades federales iniciaron investigaciones para determinar posibles vínculos entre funcionarios públicos y organizaciones delictivas en la región.

Meses después, el entonces alcalde denunció haber recibido amenazas atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), situación que también quedó integrada a las investigaciones.

Operación Enjambre acumula decenas de detenciones

La captura del exalcalde forma parte de la Operación Enjambre, estrategia impulsada por el Gabinete de Seguridad federal para combatir redes de corrupción y presunta colusión entre autoridades locales y grupos criminales.

Desde su puesta en marcha, el operativo ha derivado en la detención de alcaldes, exfuncionarios, policías y servidores públicos en distintos estados del país, entre ellos Morelos, Estado de México, Jalisco y Querétaro.

Las investigaciones también alcanzaron a otros exfuncionarios y servidores públicos de Morelos señalados por presuntos vínculos con estructuras criminales, cuyos procesos judiciales continúan en curso.

Morelos, bajo la lupa por presunta infiltración criminal

El caso de Corona Damián se suma a una serie de investigaciones abiertas en Morelos, entidad donde las autoridades federales han puesto especial atención a posibles redes de protección institucional al crimen organizado.

Con la vinculación a proceso del exalcalde, la FGR busca fortalecer una de las líneas de investigación más relevantes de la Operación Enjambre, enfocada en detectar y desmantelar presuntas estructuras de colaboración entre funcionarios públicos y grupos delictivos.