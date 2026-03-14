Desaparece otra estudiante en Morelos; buscan a Ayelén Iglesias

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FOTO: Fiscalía de Morelos

Un nuevo caso de desaparición de una estudiante fue reportado en Morelos. Se trata de Ayelén Iglesias Vidal, una joven de 17 años, vista por última vez el 10 de marzo en Cuernavaca, según una ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General.

La información oficial señala que Ayelén Iglesias Vidal es alumna del Colegio de Bachilleres y que al momento de su desaparición llevaba puesto su uniforme escolar. Hasta ahora, no se han informado las circunstancias en las que ocurrió el caso, aunque ya fueron iniciados los protocolos de búsqueda.

Ayelén Iglesias Vidal desapareció en Cuernavaca, Morelos

De acuerdo con la ficha difundida por la Fiscalía General, la joven mide 1.55 metros, es de complexión robusta, tez blanca, tiene ojos café oscuro y cabello castaño. Como seña particular, cuenta con un piercing en la ceja izquierda, dato que forma parte de la búsqueda para facilitar su localización.

Este nuevo reporte vuelve a colocar atención en los casos de estudiantes desaparecidas en Morelos, luego de que se confirmara la activación de los mecanismos de búsqueda. Por ahora, la autoridad no ha dado más detalles sobre cómo ocurrió la desaparición de Ayelén, por lo que la ficha oficial es la principal referencia del caso.

La búsqueda sigue abierta mientras las autoridades mantienen activos los protocolos correspondientes para localizar a la joven en Cuernavaca.

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