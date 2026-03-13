Estudiantes recuperan Facultad de Medicina de la UAEM tras dos semanas de paro

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Paro en UAEM comenzó tras la desaparición de una estudiante. Foto: Cuartoscuro

Un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) recuperó este viernes las instalaciones de la Facultad de Medicina, que permanecían tomadas desde hace dos semanas en medio del paro estudiantil que mantiene en conflicto a la comunidad universitaria.

Los alumnos retiraron el plantón instalado en el inmueble, aunque aclararon que la medida no significa el fin del paro de actividades, sino que busca facilitar el diálogo entre estudiantes y autoridades universitarias.

El movimiento estudiantil en la UAEM comenzó tras la desaparición de Kimberly, ocurrida el 20 de febrero, hecho que detonó protestas dentro del campus y posteriormente un paro indefinido en diversas áreas de la institución.

Estudiantes de Medicina retiran plantón para agilizar diálogo

La mañana de este viernes, estudiantes de la Facultad de Medicina retiraron el campamento que mantenían en las instalaciones para permitir que el espacio vuelva a estar disponible.

Los universitarios señalaron que la decisión se tomó para agilizar el proceso de diálogo y negociación, sin que ello implique el levantamiento del paro.

“Lo único que pasó y que hicimos el día de hoy fue levantar el plantón, más aún no se decide si se levantará el paro o no, porque eso no queda en nosotros”, explicaron estudiantes.

Los jóvenes aseguraron que la decisión se tomó también para facilitar acuerdos dentro de la comunidad universitaria.

“Simplemente, queremos liberar este espacio que es de todos”, señalaron.

Alumnos advierten afectaciones en su formación médica

Estudiantes de la Facultad de Medicina indicaron que el paro ha tenido impacto directo en su formación académica, ya que su carrera incluye actividades prácticas en hospitales.

“Nosotros somos una institución diferente a las demás, no solamente tomamos clases en un aula, también tenemos prácticas en hospitales”, explicó Renata Padilla Laguna.

Por esta razón, algunos alumnos han pedido que se levante el paro para poder retomar las actividades académicas presenciales.

Paro en la UAEM cumple casi dos semanas sin solución

El paro estudiantil en la UAEM cumplió 12 días, principalmente en el campus norte ubicado en Chamilpa, donde se concentran cerca de 20 unidades académicas, es decir, alrededor del 45% de la estructura universitaria.

Los estudiantes que mantienen la protesta han presentado un pliego petitorio cuyo punto central es la renuncia de la rectora Viridiana Aydeé León Hernández.

Aunque el Gobierno de Morelos ha intentado mediar en el conflicto, hasta ahora no se ha logrado un acuerdo para reanudar las clases presenciales.

La UAEM cuenta con 48 unidades académicas distribuidas en 20 municipios del estado, por lo que el impacto del paro ha sido desigual: mientras algunas facultades mantienen clases virtuales, otras continúan sin actividades.

Hasta el momento no se ha confirmado cuándo podrían iniciar negociaciones formales entre autoridades universitarias y estudiantes para resolver el conflicto.

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