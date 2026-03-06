Confirman muerte de Karol Toledo; es la segunda estudiante de la UAEM hallada sin vida

GENERANDO AUDIO...

El cuerpo sin vida de la mujer encontrada este jueves en Coatetelco, Morelos, pertenece a Karol Toledo Gómez, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que se encontraba desaparecida desde el pasado lunes.

Toledo es la segunda estudiante de la UAEM que aparece sin vida en lo que va del año, la primera fue Kimberly Joselín Ramos Beltrán, quien fue encontrada en un predio cercano a la universidad.

A través del perfil oficial en Facebook del Centro de Estudios Superiores de Mazatepec, perteneciente a la UAEM, se dio a conocer la confirmación del hecho.

“La comunidad de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, subsedes Miacatlán y Tetecala, lamenta el sensible fallecimiento de nuestra compañera y estudiante, KAROL TOLEDO GÓMEZ. No existen palabras que puedan mitigar el vacío que deja su ausencia”, se puede leer en su mensaje.

El cuerpo fue encontrado en un predio baldío, en bolsas de plástico negras, por pobladores del lugar que pasaban por la zona y dieron aviso a las autoridades.

El caso se investiga luego de que la joven de 18 años fuera reportada como desaparecida en el municipio de Mazatepec.

Fiscalía de Morelos investiga identidad del cuerpo

Aunque en un principio la Fiscalía General del Estado de Morelos solo confirmó el hallazgo del cuerpo, sin dar a conocer si se trataba de la joven, fueron las redes sociales las que difundieron la información.

Karol fue vista por última vez el pasado lunes, alrededor de las 11:00 de la mañana, en el campus de Tetecala, cuando salió a comprar alimentos y ya no regresó.

Tras su desaparición, varios universitarios salieron a movilizarse para exigir su aparición con vida, incluso era buscada por las autoridades con ayuda de drones y perros, lamentablemente, con la confirmación del hecho, se detuvieron los protocolos de búsqueda.

Hasta el momento la Fiscalía General del Estado no ha dado a conocer la información de su identificación, ni tampoco la posible mecánica de hechos de su desaparición.

Karol Toledo desapareció el 2 de marzo

La joven Karol Toledo Gómez, de 18 años, era estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía, la estudiante fue vista por última vez el 2 de marzo de 2026.

Entre las características difundidas por las autoridades se encuentran:

Estatura: 1.48 metros

1.48 metros Complexión: delgada, tez blanca

delgada, tez blanca Cabello: negro, rizado y largo

negro, rizado y largo Señas particulares: lunar en la barbilla izquierda y tatuaje de corazón en la mano izquierda

La última vez que fue vista vestía pantalón de mezclilla azul, blusa con rayas y tenis.

Kimberly, la primera joven desaparecida de la UAEM

La desaparición de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, estudiante de 18 años de la UAEM, generó indignación en la comunidad universitaria luego de que fuera vista por última vez el 20 de febrero de 2026, cuando se dirigía al campus Chamilpa en Cuernavaca.

Tras perder contacto con su familia ese mismo día, se activaron protocolos de búsqueda y comenzaron movilizaciones de estudiantes y colectivos que exigían su localización.

Días después, autoridades confirmaron el hallazgo de un cuerpo en una zona boscosa cercana a la universidad, el cual fue identificado como el de la joven

