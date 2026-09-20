Detienen a tercera persona por homicidio de estudiante de la Academia Militarizada “Ollin Cuauhtémoc”

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Detienen a implicada en homicidio de estudiante en Academia Militarizada. Foto:FGEM

La Fiscalía de Morelos informó la detención de Mariana “N”, señalada como probable responsable del homicidio calificado de un adolescente que murió durante un campamento de la Academia Militarizada “Ollin Cuauhtémoc”, ocurrido en abril de 2025.

La mujer fue detenida en la Ciudad de México mediante una orden de aprehensión cumplimentada por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía Regional Oriente.

#FiscaliaMorelosInforma ES DETENIDA TERCERA PERSONA PROBABLE RESPONSABLE DE HOMICIDIO DE ESTUDIANTE DE LA ACADEMIA MILITARIZADA “OLLIN CUAUHTÉMOC”



• Fue asegurada por su presunta participación en la muerte de un adolescente suscitada en 2025 en el municipio de Tlalnepantla… pic.twitter.com/NmVP94Lrvm — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) September 20, 2026

¿De qué acusan a Mariana “N”?

De acuerdo con la Fiscalía de Morelos, Mariana “N” es señalada por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio del adolescente identificado con las iniciales E.L.T.T.

La investigación establece que la mujer habría tenido participación en los hechos ocurridos durante un campamento de la Academia Militarizada “Ollin Cuauhtémoc”.

La orden de aprehensión fue solicitada y obtenida por el Ministerio Público encargado de la investigación, luego de que se obtuvieran elementos que presuntamente relacionan a Mariana “N” con el delito.

¿Cuándo y dónde ocurrió el homicidio del estudiante?

Los hechos ocurrieron el 25 de abril de 2025, cuando el adolescente E.L.T.T. acudió a un campamento organizado por la Academia Militarizada “Ollin Cuauhtémoc”.

La actividad se realizó en la comunidad de Felipe Neri, en los límites de Morelos y el Estado de México, dentro del municipio de Tlalnepantla, Morelos.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, el adolescente habría perdido la vida a consecuencia de golpes durante el campamento.

Tras conocer los hechos, el Ministerio Público inició las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte y determinar quiénes habrían participado.

Mariana “N” fue detenida en la Ciudad de México

La orden de aprehensión contra Mariana “N” fue cumplimentada en la Ciudad de México, como resultado de un trabajo coordinado entre la Fiscalía General del Estado de Morelos y la Fiscalía General de Justicia de la capital del país.

En la detención participaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía Regional Oriente y personal de la Policía de Investigación (PDI) de la Ciudad de México. La mujer quedó a disposición de la autoridad judicial que la requirió.

Ya hay otras dos personas vinculadas a proceso

Por estos mismos hechos, Angélica “N” y Juan Carlos “N” ya se encuentran vinculados a proceso e internados en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla.

Ambas personas fueron aprehendidas el 10 de mayo de 2025 en el Estado de México, de acuerdo con la Fiscalía de Morelos.

La investigación continúa para determinar la responsabilidad individual de cada una de las personas señaladas en relación con la muerte del adolescente.

¿Qué sigue para Mariana “N”?

La Fiscalía informó que, en las próximas horas, Mariana “N” comparecerá en una audiencia inicial ante el juez que ordenó su aprehensión.

La detención y los señalamientos en su contra no implican una sentencia de culpabilidad, por lo que será la autoridad judicial la que determine su situación legal con base en las pruebas presentadas por las partes.

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