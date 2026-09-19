“Estamos vivas por suerte” dicen a Uno TV estudiantes de la UAEM

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En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en Cuernavaca, los rostros de jóvenes víctimas de feminicidio aparecen en murales, ofrendas y fichas colocadas dentro del campus. Son estudiantes que deberían estar en las aulas, pero cuyas vidas fueron interrumpidas por la violencia.

Uno TV ingresó al campus central de la UAEM, donde colectivos mantienen acciones de protesta contra la violencia de género y los feminicidios registrados en Morelos. Entre las víctimas recordadas están Kímberly Jocelyn, Karol Toledo y Michelle Itzyana, además de la estudiante española Claudia Tacoronte.

Protestas y miedo por feminicidios en la UAEM

En el Auditorio General Emiliano Zapata, integrantes del colectivo Morras contra la Violencia Institucional mantienen una toma pacífica en el espacio identificado como Centro Comandanta Ramona.

“Es una toma pacífica en forma de protesta, ante la violencia feminicida que ocurre y la violencia de género”, explicó Zayra, integrante del colectivo.

La protesta también incluye fichas con los nombres de mujeres asesinadas, algunas de ellas universitarias. Las estudiantes señalan que la violencia no comenzó recientemente y recuerdan casos registrados antes de 2025, como el de su compañera Aylin.

La preocupación también se refleja entre quienes continúan tomando clases. Una estudiante de la UAEM aseguró que lo que las separa de las jóvenes asesinadas es “pura suerte”.

Una infraestructura real de seguridad no existe.

Otra estudiante de posgrado dijo que, después de participar en acciones de activismo, existe tristeza y decepción porque consideran que sus protestas no han generado los cambios esperados.

Estudiantes exigen seguridad y justicia

Las universitarias también expresaron desconfianza hacia las autoridades y señalaron que se sienten en peligro todos los días.

No creemos que la Universidad y el estado trabajen en conjunto y es evidente que no trabajan para investigar el fenómeno del feminicidio y el que se siga repitiendo y siga habiendo casos.

La exigencia, además, no es exclusiva de las mujeres. Fernando Barrón, egresado de la UAEM, señaló que la violencia también afecta a compañeros, hermanas y familias, por lo que consideró que la lucha contra la violencia debe involucrar a toda la comunidad.

Mientras continúen los casos de feminicidio y violencia contra mujeres, los colectivos universitarios aseguran que mantendrán sus protestas y exigirán seguridad e investigación.

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