entregan-a-familiares-el-cuerpo-de-claudia-tacoronte-en-morelos

GENERANDO AUDIO...

Entregan cuerpo de Claudia a sus familiares. Foto: Óscar Guadarrama

En Morelos, el cuerpo de Claudia Tacoronte fue entregado la mañana de este viernes a su padre, Valentín, para iniciar el proceso de repatriación a España.

Padre de Claudia llega a Morelos

Poco antes de las 10:00 horas, el padre de Claudia, acompañado por el Cónsul General de España en México, autoridades estatales y representantes de la Universidad de Granada, llegó a la Fiscalía General del Estado de Morelos para realizar los trámites correspondientes.

El fiscal General de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, explicó que se llevó a cabo la entrega formal del cuerpo y la diligencia de identificación correspondiente.

“La entrega formal del cuerpo de Claudia a su papá, el señor Valentín, estuvo presente el Cónsul General de España en México, autoridades también de la Universidad de Granada, el abogado del señor Valentín. Les explicamos cómo es el procedimiento, la identificación correspondiente para que ya puedan llevarse el cuerpo. Así fue la diligencia”, indicó.

De acuerdo con el fiscal, la Comisión Nacional de Atención y Reparación a Víctimas brinda acompañamiento a la familia, por lo que podría existir una reparación del daño para los deudos.

“En el tema de la reparación del daño, la Comisión Nacional de Víctimas está interviniendo. Es un tema de la mayor relevancia. De acuerdo con la normatividad, pueden atraer casos y este es un caso relevante para la Comisión Nacional de Atención a Víctimas y sí está interviniendo”, añadió Blumenkron.

El fiscal informó que el cuerpo de la estudiante será trasladado a España en un vuelo privado gestionado por el Consulado español. Se espera que Claudia llegue a su país durante las primeras horas del sábado, de acuerdo con el horario de España.

Preparan audiencia del presunto feminicida de Claudia

Este viernes, a las 16:00 horas, se llevará a cabo en la Ciudad Judicial de Cuautla la audiencia contra Francisco Javier “N”, señalado por la Fiscalía como presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte.

Durante la audiencia, se prevé que un juez determine la medida cautelar que deberá enfrentar el imputado, incluida la posibilidad de prisión preventiva.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.