Padre de Claudia Tacoronte llega a Cuautla para dejar ofrenda floral en memoria de la estudiante española

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Padre de Claudia Tacoronte llega a Cuautla. Foto: Uno TV

Valentín Tacoronte, padre de Claudia, la estudiante española asesinada el sábado en Cuautla, Morelos, llegó este viernes a la Casa de la Cultura del municipio para dejar una ofrenda floral en memoria de su hija.

El padre de la joven acudió acompañado por el Cónsul General de España en México, su abogado y autoridades estatales. En el lugar colocó flores donde la estudiante perdió la vida.

Padre de Claudia evita dar declaraciones

Aunque había medios de comunicación en el sitio, Valentín Tacoronte no ofreció entrevistas y permaneció varios minutos en el lugar antes de retirarse junto con sus acompañantes.

La visita ocurrió poco antes del inicio de la audiencia inicial contra Francisco Javier “N”, señalado como presunto responsable del asesinato de la estudiante.

Después de acudir a la Casa de la Cultura, se prevé que el padre de Claudia continúe con las diligencias relacionadas con la repatriación del cuerpo de la joven a España.

De acuerdo con la información disponible, durante la noche de este viernes se espera la salida de un vuelo privado para trasladar los restos de la estudiante por quien Amnistía Internacional urgió esclarecer el feminicidio.

Audiencia contra Francisco Javier “N” tiene receso

La audiencia inicial contra el imputado comenzó a las 16:14 horas de este viernes. Sin embargo, la jueza decretó un receso de una hora, debido a que Francisco Javier “N” todavía no había llegado al juzgado.

Una vez que se reanude la audiencia, la jueza deberá informar si permitirá el acceso de medios de comunicación a la diligencia o si ésta se realizará de manera reservada.

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