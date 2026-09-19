Vinculan a proceso a Francisco Javier “N” por feminicidio de Claudia Tacoronte

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Francisco Javier “N” el “Trompas”. foto: X/@OHarfuch

Francisco Javier “N”, señalado como el presunto feminicida de Claudia Tacoronte, fue vinculado a proceso la noche de este viernes, luego de una audiencia que se prolongó por casi tres horas.

La jueza también le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerá en prisión mientras continúa el proceso en su contra.

Francisco Javier “N” es vinculado a proceso por feminicidio

Francisco Javier “N” fue presentado ante una jueza para desahogar la audiencia inicial. Sin embargo, a petición de la Fiscalía y con la aceptación de la defensa, la diligencia se enlazó con la audiencia de vinculación a proceso.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó 26 datos de prueba con los que buscó demostrar la presunta participación del imputado en el feminicidio de Claudia.

Tras revisar los elementos presentados, la jueza determinó vincular a proceso a Francisco Javier “N”.

Le dictan prisión preventiva oficiosa

Además de la vinculación, la jueza ordenó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Con esta resolución, Francisco Javier “N” deberá permanecer en prisión durante el tiempo que dure el proceso en su contra.

El imputado hizo uso de su derecho a permanecer en silencio, por lo que no realizó ninguna declaración durante la audiencia.

Audiencia intermedia será en enero de 2027

La jueza estableció un plazo de cuatro meses para llegar a la audiencia intermedia del proceso.

De acuerdo con lo determinado durante la diligencia, esta audiencia se llevará a cabo el 18 de enero de 2027.