Más de 86 mil personas participaron en Jornadas por la Paz en Morelos, informa Segob

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La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que más de 86 mil personas participaron en 275 Jornadas por la Paz realizadas en Morelos como parte del eje Atención a las Causas que Generan la Violencia de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

Durante la conferencia mañanera, la funcionaria señaló que las actividades estuvieron dirigidas principalmente a niñas, niños y jóvenes, e incluyeron talleres para la prevención del acoso escolar, la elaboración de murales y la realización del Carnaval de Primavera.

Desde #Morelos, en la #MañaneraDelPueblo encabezada por la Presidenta @Claudiashein, informamos que como parte de #AtenciónALasCausas hemos acercado programas y servicios a la población en general. Además, con la construcción de nuevos bachilleratos, centros comunitarios, torneos… pic.twitter.com/6GuSfabOWr — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) July 24, 2026

Mesas de Paz suman más de 2 mil 700 sesiones

Rodríguez explicó que en la entidad opera una Mesa de Paz Estatal y cinco Mesas Regionales, que sesionan diariamente con la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno.

Indicó que la Mesa Estatal ha realizado 449 sesiones, mientras que las Mesas Regionales acumulan 2 mil 263 reuniones, de las cuales se derivaron mil 40 acuerdos en materia de seguridad. También se realizan sesiones interregionales para atender problemáticas en zonas limítrofes.

Además, informó que se visitaron hogares en 16 colonias, se instalaron 10 Comités de Paz, se recuperaron espacios públicos y se realizaron ocho Ferias de Paz, donde se ofrecieron trámites y servicios a la población.

Foto: Especial

Canjean 172 armas y anuncian nuevos proyectos para jóvenes

La secretaria destacó que, como parte del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, implementado en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Iglesia Católica y autoridades estatales y municipales, del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio de 2026 la población entregó 172 armas de fuego de forma voluntaria y anónima a cambio de un apoyo económico.

Asimismo, anunció que en Morelos se construyen cinco Bachilleratos Nacionales “Margarita Maza” como parte de la estrategia Jóvenes Transformando México.

También informó que en Cuernavaca y Cuautla se desarrollarán dos Centros Comunitarios “México Imparable”, que contarán con espacios deportivos, áreas de ajedrez y servicios de atención en salud y salud mental.

Como parte de las actividades para la juventud, recordó que en marzo la Conade realizó un torneo regional de béisbol en Cuernavaca, Yecapixtla, Zacatepec y Jiutepec, además de un torneo regional de futbol. En coordinación con el Instituto Mexicano de la Juventud, también se desarrolló la Jornada Nacional de Murales y Mosaicos con la participación de jóvenes de las cinco regiones del estado.

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