Sheinbaum entrega viviendas en Morelos; aumentan meta a 24 mil hogares

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Claudia Sheinbaum entregó viviendas. Foto: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la entrega de 43 viviendas nuevas, 348 constancias de finiquito de créditos del Fovissste y 79 escrituras en Xoxocotla, Morelos, como parte del programa Vivienda para el Bienestar. Durante el evento también se anunció que la meta de construcción de viviendas en el estado aumentó de 10 mil a 24 mil hogares.

“Los gobiernos de antes le quitaban al pueblo, nosotros aumentamos el salario mínimo, estamos entregando viviendas con créditos accesibles y le estamos quitando la deuda a las familias. Los de antes le quitaban al pueblo y nosotros le damos al pueblo, dicho de otra manera: los de antes gobernaban para unos cuantos, los gobiernos de la Transformación gobernamos por el pueblo y para el pueblo de México”. Claudia Sheinbaum, Presidenta de México

Vivienda para el Bienestar amplía su alcance en Morelos

Claudia Sheinbaum afirmó que los gobiernos de la Cuarta Transformación priorizan programas sociales para beneficiar a la población y aseguró que el programa Vivienda para el Bienestar busca atender a personas que perciben entre uno y dos salarios mínimos.

La Presidenta recordó que la meta nacional del programa es construir 1.8 millones de viviendas nuevas durante su sexenio. Además, contempla la condonación y reestructuración de créditos impagables para 5 millones de familias, así como la entrega de un millón de escrituras y títulos de propiedad para brindar certeza jurídica.

“Los de antes gobernaban para unos cuantos, los gobiernos de la Transformación gobernamos por el pueblo y para el pueblo de México”, expresó durante el acto realizado en Xoxocotla.

Morelos beneficiará a miles de familias con viviendas y escrituras

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, informó que la meta estatal pasó de 10 mil a 24 mil viviendas, de las cuales 3 mil 893 ya están contratadas.

También señaló que:

8 mil familias recibirán escrituras.

recibirán escrituras. Más de 35 mil familias serán beneficiadas con la reestructuración de créditos considerados impagables.

serán beneficiadas con la reestructuración de créditos considerados impagables. A nivel nacional, el programa beneficiará a más de 10 millones de familias.

Por su parte, el director de la Conavi, Rodrigo Chávez Contreras, explicó que el organismo tiene proyectadas 500 mil viviendas en el país. Actualmente ya existen 320 proyectos para construir 150 mil casas, de las cuales 75 mil ya fueron asignadas en 119 municipios.

En Morelos, detalló, se construyen 2 mil viviendas en siete municipios. De ellas, 90 corresponden a Xoxocotla y este viernes fueron entregadas las primeras 43.

Gobierno de Morelos confirma terrenos disponibles

La gobernadora Margarita González Saravia informó que el estado ya cuenta con los terrenos necesarios para desarrollar las 24 mil viviendas previstas en municipios como Cuautla, Cuernavaca, Jojutla, Puente de Ixtla, Ayala, Emiliano Zapata, Tetecala, Tlaltizapán, Zacatepec, Tepalcingo y Xoxocotla.

Con estas acciones, el Gobierno federal mantiene la implementación del programa Vivienda para el Bienestar, cuyo objetivo es ampliar el acceso a una vivienda y regularizar el patrimonio de miles de familias en el país.

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