Detienen a Karla “N”, síndica de Yautepec; habría ordenado un ataque armado

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Detienen a Karla “N”, síndica de Yautepec. FOTO: Getty

La Fiscalía General de Morelos detuvo este martes a Karla “N”, síndica municipal de Yautepec, señalada como presunta autora intelectual de un ataque armado ocurrido el pasado 30 de junio, que dejó tres personas muertas y nueve lesionadas.

La agresión ocurrió en unas canchas deportivas de la colonia Rancho Nuevo, donde decenas de personas estaban reunidas para ver la transmisión del partido entre México y Ecuador. De acuerdo con la autoridad ministerial, la funcionaria habría ordenado el ataque.

Karla “N” habría ordenado ataque armado en Yautepec

La investigación de la Fiscalía apunta a que el ataque armado en Yautepec tenía objetivos específicos. Entre las víctimas mortales se encuentra Miguel Ángel Tijeras, colaborador del diputado federal de Morena, Agustín Alonso.

🔴 FISCALÍA DETIENE A SÍNDICA DE YAUTEPEC; PRESUNTA AUTORA INTELECTUAL DE ATAQUE QUE DEJÓ TRES MUERTOS.



La Agencia de Investigación Criminal detuvo a Karla “N”, síndica municipal de #Yautepec, por su presunta responsabilidad en la agresión armada del 30 de junio que dejó tres… pic.twitter.com/UsizAFBFR2 — Círculo de Poder (@circulo_depoder) August 19, 2026

En la misma agresión resultó herida Sandy Fernández, esposa de Miguel Ángel Tijeras. De acuerdo con las líneas de investigación mencionadas en el reporte, ambos serían los objetivos del ataque ocurrido en las canchas de Rancho Nuevo.

Tres personas ya fueron vinculadas a proceso por el ataque

La detención de Karla “N” se suma a los avances reportados por la Fiscalía en la investigación. Hasta el momento, tres personas fueron vinculadas a proceso por los delitos de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.

Según fuentes de la investigación, las declaraciones de los imputados habrían sido determinantes para establecer la probable participación de la síndica municipal de Yautepec en los hechos.

Las autoridades no han precisado si las investigaciones podrían alcanzar a otros integrantes del gobierno municipal, incluido el alcalde de Yautepec, Eder Alonso, hermano del diputado federal Agustín Alonso.

Síndica de Yautepec será presentada ante un juez

Tras su detención, Karla “N” será presentada en las próximas horas ante un juez de control. La autoridad judicial deberá definir su situación jurídica.

El juez determinará si existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra la funcionaria por su presunta participación como autora intelectual del ataque armado en Yautepec.

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