Maussan difunde video de extraño objeto sobrevolando Tepoztlán

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En Tepoztlán, captaron un supuesto ovni. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Los fenómenos inexplicables han acompañado a la humanidad durante años. En Tepoztlán, Morelos, recientemente se compartió un video en el que presuntamente se observa un objeto volador no identificado (ovni).

Video del presunto ovni en Tepoztlán

La imagen fue compartida por Jaime Maussan a través de sus redes sociales. En el video se observa un objeto suspendido en el cielo que, aparentemente, permanece inmóvil.

Un testigo identificado como Jc Mendoza registró un extraño objeto sobre el cielo de Tepoztlán, Morelos.



La zona ha sido escenario de numerosos reportes de fenómenos aéreos a lo largo de los años. pic.twitter.com/dHeomoYOYI — Jaime Maussan (@jaimemaussan1) August 9, 2026

“Un testigo identificado como Jc Mendoza registró un extraño objeto sobre el cielo de Tepoztlán, Morelos. La zona ha sido escenario de numerosos reportes de fenómenos aéreos a lo largo de los años”, señaló Maussan.

En esta zona no son extraños los reportes de este tipo de avistamientos, pues usuarios han compartido videos en los que se observan desde extrañas luces hasta objetos que aparentemente permanecen suspendidos en el cielo.

¿Qué son los ovnis?

Los ovnis (objetos voladores no identificados) son fenómenos u objetos observados en el cielo cuya naturaleza no puede determinarse de inmediato. El término no significa que se trate de naves extraterrestres, sino que describe algo que, al momento del reporte, permanece sin identificar.

En los últimos años también se ha popularizado el término UAP, por sus siglas en inglés (Unidentified Anomalous Phenomena), utilizado para referirse a fenómenos aéreos que no cuentan con una explicación clara.

Los avistamientos de objetos extraños han sido reportados durante décadas en diferentes partes del mundo. Algunos posteriormente son identificados como aviones, drones, globos, satélites, fenómenos meteorológicos o efectos ópticos. Otros permanecen sin una explicación definitiva debido a la falta de información suficiente.

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