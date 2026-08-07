Suman 22 heridos tras explosión de gas en Cuernavaca; 3 están graves

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Explosión por fuga de gas dejó 22 personas lesionadas. Foto: Cuartoscuro

Luego de la explosión provocada por fuga de gas LP en una pipa en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca, son tres personas las que se reportan heridas de gravedad.

En rueda de prensa ofrecida en las instalaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, el director de Protección Civil municipal informó que, incluso, se está valorando el traslado de una menor de edad a un hospital de Estados Unidos, tras la explosión.

“Desafortunadamente tenemos el número de 22 personas lesionadas, tres de ellas con cierta gravedad mayor, incluso, una pequeña que pudiera estar siendo canalizada hacia otro punto de Estados Unidos para su atención, todavía no tenemos ese reporte, es información que ya no nos llega tan fácilmente por parte de las autoridades de Salud, pero es el recuento que tenemos hasta ahorita, no ha habido… no se ha agravado la situación en ese sentido, siguen delicadas algunas de las personas”. Enrique Clement Gallardo, director de protección civil de Cuernavaca

Además de la menor de edad, también una mujer de 36 años de edad tuvo que ser trasladada vía aérea a un hospital del IMSS de la Ciudad de México (CDMX) debido a la gravedad de sus lesiones.

Así van los lesionados tras explosión por fuga de gas en pipa

A través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Salud estatal informó que de los 16 lesionados que fueron trasladados a hospitales del sector salud, cuatro han sido dados de alta y 12 permanecen hospitalizados.

Los demás heridos fueron trasladados al Seguro Social de Cuernavaca, donde, salvo la mujer trasladada, continúan siendo atendidos.

En cuanto a las afectaciones estructurales, son 34 viviendas afectadas, así como 11 vehículos, cuatro de ellos calcinados completamente.

“34 viviendas afectadas, de las cuales tres están totalmente inhabitables… son tres que no pueden ser ya habitables hasta que no tengan una recuperación en su estructura”. Enrique Clement Gallardo, director de protección civil de Cuernavaca

No se ha revelado el nombre de la empresa responsable

Aunque desde la tarde del jueves se habilitaron albergues para que las personas evacuadas de sus hogares pudieran permanecer, las autoridades municipales informaron que no se ha recibido a ninguna familia aún.

Sobre la responsabilidad de la empresa, las autoridades municipales informaron que serán las autoridades estatales quiénes realicen los protocolos correspondientes para deslindar responsabilidades y subsanar los daños, aunque aún no se ha dado a conocer el nombre de la empresa.

Se espera que, en las próximas horas, la energía eléctrica y el servicio de Internet sean restablecidos.

La zona continúa resguardada mientras continúan los peritajes y para resguardar las pertenencias de las familias que tuvieron que ser evacuadas.

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