Así luce la zona del incendio tras fuga de gas de la pipa en Cuernavaca; hay 21 heridos

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En Cuernavaca, una pipa de gas LP se incendió. Foto: Cuartoscuro

En Cuernavaca, Morelos, una pipa de gas LP provocó un incendio en la colonia Las Granjas, el cual dejó 21 personas lesionadas y daños en varias viviendas. En un principio se informó que se trató de una explosión; sin embargo, las autoridades aclararon que la pipa no explotó. Tras el incidente, comenzó a circular un impactante video aéreo de la zona afectada.

Impresionante video aéreo del incendio en Cuernavaca

Diversas cuentas en redes sociales compartieron imágenes del lugar. Entre ellas, el periodista Ramiro Escoto difundió un video del Diario de Morelos, en el que se aprecia la magnitud de los daños provocados por el incendio.

Asi luce la zona donde explotó este medio dia una pipa de gas en #Cuernavaca.



De acuerdo con el coordinador de Protección Civil #Morelos, Ubaldo González Carretes, el saldo es de 21 personas lesionadas, nueve viviendas afectadas, además de daños en cuatro vehículos y siete… pic.twitter.com/o7TfXnedsD — RAMIRO ESCOTO DIGITAL (RED) (@Ramiro_Escoto) August 7, 2026

En las imágenes se observa la pipa de gas completamente calcinada en el centro de la escena, así como otros tres vehículos que quedaron inservibles tras el siniestro. También se aprecia la calle cubierta de agua, luego de las labores realizadas por los cuerpos de emergencia para controlar el fuego.

Una de las dañadas en Cuernavaca. Foto: Cuartoscuro

El coordinador de Protección Civil de Morelos, Ubaldo González, informó que el saldo fue de 21 personas lesionadas, además de cuatro vehículos y nueve viviendas con daños.

“Informo sobre el incidente de una fuga de gas en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca. Derivado de esta fuga se originó una deflagración; afortunadamente, la pipa no explotó. El saldo es de 21 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas para recibir atención médica, así como daños en cuatro vehículos y nueve casas. No hubo pérdidas humanas que lamentar”, señaló el funcionario.

El Coordinador de @PC_Morelos, Ubaldo González, informa que se atiende, de manera coordinada con los cuerpos de emergencia y autoridades de los tres órdenes de gobierno, la explosión registrada hoy.



Exhortamos a la población a informarse a través de nuestros canales oficiales. pic.twitter.com/oNjVSym88V — Gobierno de Morelos (@GobiernoMorelos) August 6, 2026

Además, videos compartidos por periodistas de Cuernavaca captaron el momento en que ocurrió la fuga de gas de la pipa, la cual derivó en el incendio que movilizó a los cuerpos de emergencia.

Colonia Las Granjas en Cuernavaca. Foto: Cuartoscuro

Rescatan mascotas

El Ayuntamiento de Cuernavaca informó que, como parte de las acciones de atención tras la explosión registrada en la colonia Las Granjas, personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos (SDSySP) desplegó un operativo para evaluar los daños ambientales y rescatar a los animales afectados.

. @SDSySPCuerna brinda apoyo tras explosión registrada en la colonia Las Granjas.



🔹Se desplegó personal de distintas áreas para apoyar en las labores de atención y evaluación de los daños.



Más info: https://t.co/476doWy4nd pic.twitter.com/Qy8YqZOssI — Municipio Cuernavaca (@CuernavacaGob) August 7, 2026

Entre las acciones realizadas, la Dirección General de Desarrollo Sustentable llevó a cabo una inspección del arbolado dañado para determinar las condiciones de los ejemplares y definir las labores de restitución. La dependencia adelantó que se realizarán trabajos para reponer los árboles que resultaron afectados por la explosión.

De manera paralela, el Departamento de Protección Animal acudió al sitio del incidente y logró rescatar tres gatos y dos perros, los cuales fueron trasladados para recibir atención médica veterinaria y evaluar su estado de salud.

La Secretaría de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos expresó su solidaridad con las personas y familias afectadas por la explosión ocurrida en la colonia Las Granjas y reiteró que continuará colaborando con las autoridades competentes en las labores de atención y recuperación.

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