Fiscalía de Morelos indaga causas de la explosión en Las Granjas; reporta 22 lesionados y 12 denuncias por daños

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Fiscalía de Morelos acudió a la zona de la explosión. Foto: X @Fiscalia_Mor

La Fiscalía General del Estado de Morelos inició las investigaciones por la explosión registrada en la colonia Las Granjas, en Cuernavaca tras una presunta fuga de gas ocurrida el jueves 6 de agosto. Hasta las 14:00 horas de este viernes, el Ministerio Público reportó 22 personas afectadas por lesiones y 12 denuncias por daños.

La Fiscalía informó que busca esclarecer las causas de la explosión y determinar si existen responsabilidades por los hechos que también provocaron daños en inmuebles y patrimonio de habitantes de la zona.

Explosión en Las Granjas ya es investigada por peritos

Como parte de las diligencias, personal de la Coordinación General de Servicios Periciales comenzó los trabajos para determinar qué ocurrió.

En la investigación participan especialistas en incendios y explosiones, valuación de daños, arquitectura y criminalística, quienes realizan los procedimientos correspondientes en el lugar.

La Fiscalía señaló que estas diligencias permitirán contar con elementos para esclarecer los hechos y, en su caso, deslindar responsabilidades.

Fiscalía de Morelos brinda atención a afectados

Además de las investigaciones, personal de atención ciudadana de la Fiscalía de Morelos acudió a la colonia Las Granjas para acompañar a las personas afectadas y a sus familias.

Los servicios proporcionados incluyen:

Atención psicológica

Asesoría jurídica

Orientación social

De acuerdo con la dependencia, hasta la tarde de este viernes se habían iniciado 12 denuncias por daños y se había recabado información relacionada con 22 personas afectadas por lesiones tras la explosión a causa, presuntamente, de una fuga de gas.

La Fiscalía estatal aseguró que continuará con las diligencias necesarias para garantizar justicia a las personas lesionadas y a quienes sufrieron daños en su patrimonio.

La investigación permanece abierta mientras los especialistas recaban y analizan los elementos relacionados con la explosión.

Protección Civil estatal inicia procedimiento administrativo contra empresa

La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) inició un procedimiento administrativo contra Tomza-Gas Titanium S.A. de C.V., empresa propietaria de la unidad relacionada con la fuga de gas LP.

Como parte del procedimiento, la CEPCM solicitó a la empresa la documentación necesaria para realizar una revisión técnica y administrativa de la unidad involucrada para verificar si el vehículo cumplía con las condiciones y disposiciones establecidas en la legislación en materia de protección civil y manejo de gas LP.

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