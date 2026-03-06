Dos alumnas asesinadas y una desaparecida: la crisis de seguridad que sacude a la UAEM

GENERANDO AUDIO...

Foto: Fiscalía de Morelos

La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) vive días de indignación y luto tras una serie de hechos violentos que han encendido las alertas sobre la seguridad de las estudiantes en la entidad. En menos de dos semanas, dos alumnas fueron asesinadas y otra fue reportada como desaparecida, lo que ha provocado protestas y exigencias de justicia por parte de estudiantes y familiares.

Las jóvenes identificadas como Kimberly Joselín Ramos Beltrán y Karol Toledo Gómez, ambas de 18 años, eran estudiantes de la universidad morelense. Sus casos ocurrieron con pocos días de diferencia y han conmocionado a la comunidad universitaria.

Kimberly Joselín Ramos Beltrán

El primer hecho que encendió las alertas fue la desaparición de Kimberly, estudiante de la Facultad de Contaduría. La joven fue vista por última vez el 20 de febrero de 2026 tras llegar a las instalaciones de la universidad en Cuernavaca.

Después de varios días de búsqueda, su cuerpo fue localizado el 2 de marzo en una zona boscosa cercana al campus Chamilpa, y posteriormente la Fiscalía confirmó su identidad.

El caso provocó manifestaciones estudiantiles y cuestionamientos sobre la seguridad dentro y alrededor de la institución.

Karol: desaparecida y hallada sin vida

Mientras la comunidad universitaria aún exigía justicia por Kimberly, otra estudiante desapareció.

Se trata de Karol Toledo Gómez, alumna de Derecho en la sede Mazatepec de la UAEM, quien fue reportada como desaparecida el 2 de marzo, el mismo día en que se localizó el cuerpo de su compañera.

Días después, la Fiscalía de Morelos confirmó que el cuerpo hallado en el municipio de Coatetelco correspondía a Karol, lo que desató una nueva ola de indignación entre estudiantes y familiares.

Protestas y exigencias de seguridad

Tras los hechos, estudiantes de la universidad realizaron marchas para exigir justicia y mayor seguridad en el entorno universitario. Durante las movilizaciones, denunciaron la falta de medidas de protección y pidieron acciones concretas para evitar más agresiones contra mujeres jóvenes.

Además, la comunidad universitaria cuestionó la respuesta de las autoridades y demandó investigaciones con perspectiva de género, así como protocolos más eficaces para la búsqueda de personas desaparecidas.

Desaparece otra estudiante de la UAEM: Alondra María

La Fiscalía General de Morelos emitió la mañana de este viernes una nueva ficha de búsqueda para Alondra María, estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la cual se encuentra desaparecida desde la tarde del jueves.

Sin embargo, cerca de las 10 de la mañana de este viernes, presuntamente, la joven usó sus redes sociales para informar que no está desaparecida y que se alejó “por cuestiones personales”.

Un problema que va más allá de la universidad

Los casos también reavivaron el debate sobre la violencia contra las mujeres en México. Organizaciones y activistas han señalado que estos crímenes reflejan fallas en los mecanismos de prevención y protección, pese a las políticas públicas implementadas en los últimos años.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer los casos, la comunidad de la UAEM mantiene su exigencia: justicia para las estudiantes y garantías de seguridad para quienes acuden diariamente a las aulas.

