GENERANDO AUDIO...

Interrumpen desfile para protestar por feminicidios en Morelos. Foto: Uno TV.

Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) interrumpieron el desfile que se lleva a cabo este miércoles 16 de septiembre en Cuernavaca por el Día de la Independencia para manifestarse por los feminicidios ocurridos en la entidad.

🚨 Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (#UAEM) e integrantes de colectivos interrumpieron el desfile por la Independencia en #Cuernavaca para protestar contra los feminicidios y exigir justicia.



Frente al Palacio de Gobierno, donde se encontraban la… pic.twitter.com/gghIfcVcjA — Uno TV (@UnoNoticias) September 16, 2026

Interrumpen desfile de la Independencia por feminicidios en Morelos

Este miércoles 16 de septiembre, estudiantes de la UAEM e integrantes de colectivos interrumpieron el desfile que se lleva a cabo por el Día de la Independencia en Cuernavaca.

Alumnos de la universidad y activistas decidieron protestar por los feminicidios que se han registrado en el estado de Morelos.

Manifestantes se plantan frente al Palacio de Gobierno

Las manifestantes se plantaron frente al Palacio de Gobierno estatal, donde se encontraba la gobernadora y su gabinete para lanzar consignas contra la inseguridad.

A través de megáfonos, las mujeres nombraron a las estudiantes de la UAEM que han sido asesinadas en los últimos meses y exigieron justicia para ellas.

Luego de varios minutos, las manifestantes se retiraron y el desfile continuó.

Feminicidios en Morelos

Esto ocurre después del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, pero también porque en poco más de un año, distintos casos de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos han generado preocupación dentro de la comunidad universitaria.

Entre estos se encuentra los de Aylín Rodríguez, Kimberly Jocelyn, Karol Toledo Gómez y Michelle Itzayana Fuentes Calderón, todas alumnas asesinadas en la entidad.

Por último, hay que destacar que de enero a julio de 2026, Morelos se encuentra entre las entidades con mayor número de víctimas de feminicidio, con 21.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.