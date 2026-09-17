Amnistía Internacional urge esclarecer el feminicidio de Claudia Tacoronte

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Amnistía Internacional pidió atención para la familia de Claudia. Foto: Cuartoscuro

Amnistía Internacional condenó el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y exigió que el caso sea investigado como feminicidio, con perspectiva de género y debida diligencia.

La organización pidió a las autoridades de Morelos esclarecer completamente el crimen ocurrido el pasado 12 de septiembre en Cuautla, determinar todas las responsabilidades y garantizar a la familia de Claudia sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación.

Amnistía exige investigar el feminicidio de Claudia Tacoronte

A través de sus redes sociales, Amnistía Internacional señaló que el asesinato de Claudia ocurre en un contexto persistente de violencia feminicida contra las mujeres en México.

Por ello, exigió una investigación pronta, exhaustiva e imparcial, que considere todas las líneas relacionadas con posibles razones de género y permita esclarecer las circunstancias del ataque.

La organización también pidió evitar cualquier forma de revictimización y advirtió que la violencia feminicida no puede normalizarse.

¿Qué se sabe del asesinato de Claudia Tacoronte?

Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, era estudiante de la Universidad de Granada, en España, y se encontraba en Morelos como parte de un intercambio académico con la UAEM.

La joven fue asesinada con un arma blanca en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde había acudido a una actividad relacionada con una feria de plantas medicinales. Después del ataque, logró llegar al recinto para pedir ayuda, pero murió a causa de las heridas.

La Fiscalía General del Estado de Morelos investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio.

Fiscalía busca al presunto responsable del feminicidio

Las autoridades de Morelos obtuvieron una orden de aprehensión contra Francisco Javier “N”, alias “Trompas”, señalado como probable responsable del asesinato.

De acuerdo con la Fiscalía, videos de cámaras de seguridad y otros indicios permitieron identificar al hombre, cuya localización continúa. La dependencia difundió una ficha de búsqueda para solicitar apoyo de la ciudadanía.

Amnistía Internacional pidió que la investigación no se limite a identificar y detener al probable responsable, sino que también permita establecer todas las responsabilidades y garantice justicia para la familia de Claudia.

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