Gobernadora de Morelos se compromete a dar con feminicida de Claudia Tacoronte

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Fiscalía identificó al feminicida de Claudia Tacoronte. Foto: Cuartoscuro

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, expresó su solidaridad con la familia y compañeros de la joven española Claudia Tacoronte, quien fue asesinada el pasado 12 de septiembre en las inmediaciones de la Casa de Cultura de Cuautla. A través de un video en sus redes sociales, aseguró que su administración no descansará hasta dar con el responsable.

El mensaje de la mandataria ocurre luego de que la Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó una orden de aprehensión contra Francisco Javier “N”, alias “Trompas”, señalado como probable responsable del feminicidio. Las autoridades mantienen un operativo para localizarlo.

Gobernadora de Morelos pide ayuda para localizar al “Trompas”

González Saravia hizo un llamado a la población para proporcionar cualquier información que permita ubicar al señalado y pidió comunicarse directamente con la Fiscalía de Morelos, cuyos números aparecen en la ficha de búsqueda.

“No descansaremos hasta dar con el que resulte responsable”, afirmó la gobernadora, quien también aseguró que se hará justicia por el crimen contra la estudiante española.

La Fiscalía considera a Francisco Javier “N” como sustraído de la acción de la justicia, por lo que difundió su imagen y datos para solicitar la colaboración de la ciudadanía.

Fiscalía ya busca al señalado por el feminicidio de Claudia Tacoronte

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron, informó que un juez especializado concedió la orden de aprehensión contra Francisco Javier “N”. De acuerdo con la Fiscalía, videos de cámaras de seguridad y otros indicios permitieron establecer la identidad del hombre buscado.

Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años, era estudiante de la Universidad de Granada y se encontraba en Morelos como parte de un intercambio académico con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La joven fue atacada con un arma blanca el 12 de septiembre en Cuautla y, aunque logró llegar a la Casa de Cultura para pedir ayuda, murió debido a las lesiones. El caso es investigado bajo el protocolo de feminicidio.

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