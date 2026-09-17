Caso Claudia Tacoronte: presunto feminicida tiene antecedentes y podría pasar más de 50 años en prisión

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El “Trompas” tenía antecedentes penales. Foto: Cuartoscuro

Francisco Javier “N”, alias el “Trompas”, identificado por la Fiscalía General del Estado de Morelos como presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, cuenta con antecedentes por robo y anteriormente estuvo en prisión. De ser declarado responsable por el asesinato de la joven española, podría enfrentar una pena de más de 50 años de cárcel, informó el fiscal Fernando Blumenkron Escobar.

“Sí, de robo, principalmente en el estado de Morelos y también en otros estados de la República. En Morelos incluso estuvo en prisión y fue sentenciado”, declaró el fiscal en entrevista con Ciro Gómez Leyva en “Por la Mañana”.

Ciudadanía aporta información

Blumenkron explicó que esta información también fue relevante para la investigación, pues permitió obtener datos relacionados con otras detenciones ocurridas en Cuautla y la región oriente de Morelos.

“Esto nos aportó también información de otras detenciones en Cuautla, en la región oriente del Estado, y esto es fundamental porque sí corroboraba o daba indicios importantes de que esta persona se dedique a esta actividad”, señaló.

El fiscal agregó que, después de que la Fiscalía difundió la ficha de búsqueda, ciudadanos de Cuautla comenzaron a aportar información sobre el sospechoso.

“Después de que publicamos la ficha mucha gente ha hablado de la actividad delictiva de esta persona”, afirmó.

El presunto feminicida habría actuado solo, señala Fiscalía

Respecto al caso de Claudia Tacoronte, Blumenkron sostuvo que, hasta el momento, la investigación apunta a que el hombre habría actuado solo.

El fiscal indicó que la Fiscalía cuenta con videos de cámaras de videovigilancia, testimonios y otros indicios que permitieron establecer la identidad del presunto responsable. También destacó la colaboración de ciudadanos de Cuautla.

“Tenemos la identificación de esta persona y damos crédito, desde luego, a lo que la ciudadanía ha aportado, pero también la Fiscalía en investigaciones de campo y gabinete obtuvo estos datos para tener la identidad con el nombre completo de esta persona”, dijo.

Mientras tanto, las autoridades mantienen la búsqueda en Morelos y otras entidades, pues existe información que apunta a que el sospechoso podría encontrarse fuera del estado.

“La investigación de campo que tenemos nos permite guardar un poco esa información para que tengamos éxito en la detención; sin embargo, estamos buscando en el estado y otros estados aledaños”, explicó Blumenkron.

El fiscal señaló que la coordinación con las autoridades federales es fundamental para establecer un cerco en las principales entradas y salidas de Morelos, entidad que colinda con Puebla, Guerrero, Ciudad de México y Estado de México.

El “Trompas” podría pasar más de 50 años en cárcel

En caso de ser detenido, vinculado a proceso y posteriormente condenado por feminicidio, el sospechoso podría enfrentar una pena superior a 50 años de prisión.

“Más de 50 años. Nosotros, como lo comentamos ayer, el juez especializado que otorga la orden lo hace por feminicidio”, señaló el fiscal.

Blumenkron precisó que la investigación se inició desde una perspectiva de género y bajo el protocolo de feminicidio, mientras que la orden de aprehensión fue otorgada por un juez especializado por este delito.

No obstante, recordó que el hombre mantiene la presunción de inocencia y que será durante el proceso judicial cuando la Fiscalía deberá presentar los elementos para acreditar su probable responsabilidad.

“Desde luego que no es un chivo expiatorio, nosotros lo que procuramos hacer es que haya indicios y datos suficientes para establecer una presunta responsabilidad”, afirmó.

La Fiscalía de Morelos continúa con las labores para localizar al sospechoso, mientras la familia de Claudia Tacoronte tiene previsto acudir a la entidad para realizar el reconocimiento de los restos de la joven española el día mañana 18 de septiembre.

Amnistía Internacional exige investigación por feminicidio de Claudia Tacoronte

Amnistía Internacional condenó el homicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y exigió que el caso sea investigado como feminicidio.

La organización pidió a las autoridades de Morelos realizar una investigación pronta, exhaustiva, imparcial y con perspectiva de género, que permita esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. También demandó garantizar a la familia de Claudia sus derechos a la verdad, justicia y reparación, sin revictimización.

Amnistía Internacional condena el homicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de 21 años que realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y exige que sea investigado como feminicidio.



Su homicidio ocurre en un contexto persistente de… — Amnistía Int. México (@amnistiamexico) September 17, 2026

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