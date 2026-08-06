VIDEOS: explosión tras fuga de gas LP en pipa deja 21 heridos y daños en casas y autos en Cuernavaca

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Foto: Oscar Guadarrama

Una explosión derivada de una fuga de gas LP durante el abastecimiento de un domicilio por parte de una pipa, en la colonia Las Granjas, del municipio de Cuernavaca, Morelos, dejó 21 personas lesionadas, así como daños estructurales en nueve viviendas y cuatro autos. No se reportan personas fallecidas.

Video de la explosión en Cuernavaca

La dependencia estatal indicó que personal de Protección Civil acudió al lugar y trabajó de manera coordinada con autoridades municipales para atender la emergencia.

SE REGISTRA EXPLOSIÓN EN LA COLONIA “LAS GRANJAS” EN CUERNAVACA



Los cuerpos de emergencia se movilizaron ya que al interior de una antojería con razón social “Evelin” se reportó la explosión de un tanque de gas.

Vecinos apoyan en el combate a las llamas, esto en Las Granjas. pic.twitter.com/vJCHMPc0Xg — Verónica Bacaz (@VeroBacaz) August 6, 2026

La pipa estaba suministrando gas en una vivienda, luego, se presentó una fuga y derivó en la explosión. Hasta el momento, se desconocen las causas de la explosión, la cual ocurrió, según los primeros reportes, pasada la 1:00 de la tarde de este jueves.

El Coordinador de @PC_Morelos, Ubaldo González, informa que se atiende, de manera coordinada con los cuerpos de emergencia y autoridades de los tres órdenes de gobierno, la explosión registrada hoy.



Exhortamos a la población a informarse a través de nuestros canales oficiales. pic.twitter.com/oNjVSym88V — Gobierno de Morelos (@GobiernoMorelos) August 6, 2026

21 heridos y daños en casas y autos

Videos compartidos por usuarios en redes sociales y medios locales muestran una densa columna de humo negro que se elevó sobre la zona tras la explosión. En las imágenes también se observan daños en algunas viviendas cercanas.

A través de un comunicado de prensa, las autoridades estatales informaron que 21 personas resultaron lesionadas, y se presentaron daños estructurales en nueve viviendas y cuatro autos.

Una pipa de gas explotó en la colonia Las Granjas,Cuernavaca, dejando un saldo preliminar de seis personas lesionadas, entre ellas tres menores de edad.

La explosión afectó vehículos e inmuebles. Autoridades y cuerpos de emergencia trabajan en la zona y piden evitar el área pic.twitter.com/swPZDXgaYz — El Dato Noticias Morelos 📰 (@eldatomx) August 6, 2026

En otro video difundido por @RedMorelos_N, se aprecia a elementos del cuerpo de Bomberos sofocando el incendio de la pipa de gas LP, la cual quedó completamente calcinada.

🚨*_Información en desarrollo_*



Ante el reporte de una explosión registrada en la colonia La Granjas en el municipio de Cuernavaca, la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) atiende de manera inmediata el incidente, en coordinación con las autoridades… pic.twitter.com/HoH5aFDcB1 — Red Morelos Noticias (@RedMorelos_N) August 6, 2026

Autoridades activan protocolos tras explosión de la pipa

Se preparó un despliegue en distintos hospitales de la zona para atender a los heridos que dejó la explosión.

“Desde el primer momento, todas las instituciones participantes han desplegado sus capacidades operativas para atender la emergencia. Las unidades médicas del sector salud se encuentran preparadas y reciben, con la mejor disposición, a las personas lesionadas, garantizando la atención médica necesaria”. Secretaría de Salud estatal

Por su parte, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que en el Hospital General Regional con Medicina Familiar No. 1 de Cuernavaca se recibió a cinco personas lesionadas, que “reciben atención médica especializada y se encuentran en valoración y tratamiento de acuerdo con su condición clínica”.

🚨 INFORMACIÓN IMPORTANTE



Ante la explosión de una pipa de gas registrada esta tarde en la colonia Las Granjas, en Morelos, el IMSS activó los protocolos de atención y mantiene coordinación permanente con las autoridades que atienden la emergencia en el estado.



Hasta el… — Zoé Robledo (@zoerobledo) August 6, 2026

Se mantiene una coordinación permanente con las instituciones del sector salud, entre ellas:

IMSS Bienestar

IMSS Morelos

ISSSTE

Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM)

Cruz Roja Mexicana

Además, se activarán protocolos para que los vecinos que resultaron con afectaciones en sus viviendas puedan ser trasladados a un lugar seguro.

En estos momentos la zona se encuentra cerrada a la circulación mientras se lleva a cabo la atención a los vecinos, y los peritajes para determinar la causa de la explosión y deslindar responsabilidades.

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