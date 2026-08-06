VIDEOS: explosión tras fuga de gas LP en pipa deja 21 heridos y daños en casas y autos en Cuernavaca
Una explosión derivada de una fuga de gas LP durante el abastecimiento de un domicilio por parte de una pipa, en la colonia Las Granjas, del municipio de Cuernavaca, Morelos, dejó 21 personas lesionadas, así como daños estructurales en nueve viviendas y cuatro autos. No se reportan personas fallecidas.
Video de la explosión en Cuernavaca
La dependencia estatal indicó que personal de Protección Civil acudió al lugar y trabajó de manera coordinada con autoridades municipales para atender la emergencia.
La pipa estaba suministrando gas en una vivienda, luego, se presentó una fuga y derivó en la explosión. Hasta el momento, se desconocen las causas de la explosión, la cual ocurrió, según los primeros reportes, pasada la 1:00 de la tarde de este jueves.
21 heridos y daños en casas y autos
Videos compartidos por usuarios en redes sociales y medios locales muestran una densa columna de humo negro que se elevó sobre la zona tras la explosión. En las imágenes también se observan daños en algunas viviendas cercanas.
A través de un comunicado de prensa, las autoridades estatales informaron que 21 personas resultaron lesionadas, y se presentaron daños estructurales en nueve viviendas y cuatro autos.
En otro video difundido por @RedMorelos_N, se aprecia a elementos del cuerpo de Bomberos sofocando el incendio de la pipa de gas LP, la cual quedó completamente calcinada.
Autoridades activan protocolos tras explosión de la pipa
Se preparó un despliegue en distintos hospitales de la zona para atender a los heridos que dejó la explosión.
“Desde el primer momento, todas las instituciones participantes han desplegado sus capacidades operativas para atender la emergencia. Las unidades médicas del sector salud se encuentran preparadas y reciben, con la mejor disposición, a las personas lesionadas, garantizando la atención médica necesaria”.
Secretaría de Salud estatal
Por su parte, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, informó que en el Hospital General Regional con Medicina Familiar No. 1 de Cuernavaca se recibió a cinco personas lesionadas, que “reciben atención médica especializada y se encuentran en valoración y tratamiento de acuerdo con su condición clínica”.
Se mantiene una coordinación permanente con las instituciones del sector salud, entre ellas:
- IMSS Bienestar
- IMSS Morelos
- ISSSTE
- Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM)
- Cruz Roja Mexicana
Además, se activarán protocolos para que los vecinos que resultaron con afectaciones en sus viviendas puedan ser trasladados a un lugar seguro.
En estos momentos la zona se encuentra cerrada a la circulación mientras se lleva a cabo la atención a los vecinos, y los peritajes para determinar la causa de la explosión y deslindar responsabilidades.
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