Captan el momento exacto de explosión tras fuga de gas en una pipa en Cuernavaca; hay 21 heridos
Una cámara de seguridad instalada en un automóvil captó el momento exacto de la explosión registrada tras la fuga en una pipa cargada con gas LP durante el abastecimiento de un domicilio en la colonia Granjas, en el municipio de Cuernavaca, Morelos. El accidente dejó al menos 21 personas lesionadas y provocó daños en viviendas y vehículos de la zona.
Las imágenes muestran la secuencia de los hechos, desde pocos metros detrás de la unidad siniestrada, y permiten observar cómo se desarrolló la emergencia que movilizó a cuerpos de rescate, bomberos y personal de Protección Civil.
Medios nacionales reportaron que el propietario de la cámara explicó que el sello de fecha y hora visible en el video está desconfigurado, por lo que no corresponde al día del incidente. No obstante, confirmó que las imágenes sí fueron captadas este jueves, cuando ocurrió la explosión tras la fuga de gas en la pipa.
Así ocurrió la explosión
En el video se observa que la pipa avanza por una vialidad cuando, presuntamente tras perder el control, impacta a otros vehículos. Segundos después, comienza la fuga de combustible y una nube de gas se expande rápidamente por la calle.
Uno de los automóviles que circulaba detrás de la unidad queda envuelto por la fuga, mientras otros conductores intentan alejarse de la zona.
De acuerdo con los reportes de las autoridades, instantes después ocurrió la explosión, seguida por un incendio de grandes dimensiones que alcanza a la pipa y genera una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.
Emergencia movilizó a cuerpos de rescate
De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió la tarde de este jueves. Autoridades estatales informaron que personal de Protección Civil, bomberos y equipos de emergencia acudieron al sitio para controlar el fuego y atender a las personas lesionadas.
Hasta el momento se investigan las causas exactas del siniestro y las condiciones en las que se produjo la fuga que antecedió a la explosión.
En otro video difundido en redes sociales se observa a elementos del cuerpo de Bomberos trabajando para sofocar las llamas de la pipa, que terminó completamente calcinada tras el incidente.
Reportan 21 lesionados y daños materiales
De acuerdo con las autoridades, tras el estallido que dejó la fuga de gas, al menos, 21 personas resultaron heridas, sin reportes, hasta el momento de fallecidas. Además, se instaló el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) “para fortalecer el trabajo operativo conjunto y la toma de decisiones durante la atención de la emergencia”.
“De acuerdo con la información recabada en el Puesto de Comando, el saldo es de 21 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas para recibir atención médica, de las cuales 15 fueron llevadas por unidades de emergencia y cinco por sus propios medios; cabe señalar que no se reportan personas fallecidas”,
Comunicado de autoridades de Morelos
Por su parte, a través de su cuenta de X, Zoé Robledo, director general del IMSS, anunció que una de las víctimas es trasladada vía aérea al hospital Magdalena de las Salinas para su atención especializada.
“Se coordinó el traslado aéreo de una de las personas lesionadas para garantizar que reciba la atención especializada que requiere en el hospital del IMSS Magdalena de las Salinas”,
Zoé Robledo, director general del IMSS
Mientras que el director general del ISSSTE, Martí Batres, anunció en la tarde que los hospitales del Instituto recibirían víctimas de la explosión sin importar si eran o no derechohabientes.
Además de los heridos, la explosión provocó afectaciones en inmuebles y vehículos ubicados cerca del lugar del accidente. De manera oficial se sabe que se registran daños en:
- Nueve viviendas
- Cuatro vehículos
Imágenes compartidas por vecinos y medios locales muestran cristales rotos, fachadas dañadas y una densa columna de humo negro que se elevó sobre la colonia Granjas tras la explosión.
Además, de forma preventiva, “fueron evacuadas las familias de los inmuebles cercanos, quienes recibirán el acompañamiento correspondiente“, aseguraron autoridades.
Una vez controlado el incendio, las autoridades iniciaron el levantamiento de información para determinar el número exacto de viviendas y automóviles afectados, así como el alcance total de los daños ocasionados por el siniestro.
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