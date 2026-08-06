Captan el momento exacto de explosión tras fuga de gas en una pipa en Cuernavaca; hay 21 heridos

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Video muestra el momento de la emergencia. Foto: Cuartoscuro

Una cámara de seguridad instalada en un automóvil captó el momento exacto de la explosión registrada tras la fuga en una pipa cargada con gas LP durante el abastecimiento de un domicilio en la colonia Granjas, en el municipio de Cuernavaca, Morelos. El accidente dejó al menos 21 personas lesionadas y provocó daños en viviendas y vehículos de la zona.

Las imágenes muestran la secuencia de los hechos, desde pocos metros detrás de la unidad siniestrada, y permiten observar cómo se desarrolló la emergencia que movilizó a cuerpos de rescate, bomberos y personal de Protección Civil.

Momento exacto de la explosión de la pipa en Las Granjas en Cuernavaca



Una grabación muestra el instante en que ocurrió el estallido que sorprendió a vecinos de la zona.#Cuernavaca #Morelos #Jiutepec pic.twitter.com/P1erG9aG7s — LAV (@LavariegaMx) August 6, 2026

Medios nacionales reportaron que el propietario de la cámara explicó que el sello de fecha y hora visible en el video está desconfigurado, por lo que no corresponde al día del incidente. No obstante, confirmó que las imágenes sí fueron captadas este jueves, cuando ocurrió la explosión tras la fuga de gas en la pipa.

Así ocurrió la explosión

En el video se observa que la pipa avanza por una vialidad cuando, presuntamente tras perder el control, impacta a otros vehículos. Segundos después, comienza la fuga de combustible y una nube de gas se expande rápidamente por la calle.

Uno de los automóviles que circulaba detrás de la unidad queda envuelto por la fuga, mientras otros conductores intentan alejarse de la zona.

De acuerdo con los reportes de las autoridades, instantes después ocurrió la explosión, seguida por un incendio de grandes dimensiones que alcanza a la pipa y genera una intensa columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

Emergencia movilizó a cuerpos de rescate

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió la tarde de este jueves. Autoridades estatales informaron que personal de Protección Civil, bomberos y equipos de emergencia acudieron al sitio para controlar el fuego y atender a las personas lesionadas.

Hasta el momento se investigan las causas exactas del siniestro y las condiciones en las que se produjo la fuga que antecedió a la explosión.

Activamos protocolos de emergencia tras explosión de pipa de gas



De forma preliminar, se reportan 20 personas lesionadas, quienes reciben atención médica en hospitales de la zona metropolitana.



Más info:https://t.co/IxIFopAHay pic.twitter.com/HBf7F8TQjr — Municipio Cuernavaca (@CuernavacaGob) August 6, 2026

En otro video difundido en redes sociales se observa a elementos del cuerpo de Bomberos trabajando para sofocar las llamas de la pipa, que terminó completamente calcinada tras el incidente.

Reportan 21 lesionados y daños materiales

De acuerdo con las autoridades, tras el estallido que dejó la fuga de gas, al menos, 21 personas resultaron heridas, sin reportes, hasta el momento de fallecidas. Además, se instaló el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) “para fortalecer el trabajo operativo conjunto y la toma de decisiones durante la atención de la emergencia”.

El Coordinador de @PC_Morelos, Ubaldo González, informa que se atiende, de manera coordinada con los cuerpos de emergencia y autoridades de los tres órdenes de gobierno, la explosión registrada hoy.



Exhortamos a la población a informarse a través de nuestros canales oficiales. pic.twitter.com/oNjVSym88V — Gobierno de Morelos (@GobiernoMorelos) August 6, 2026

“De acuerdo con la información recabada en el Puesto de Comando, el saldo es de 21 personas lesionadas, quienes fueron trasladadas para recibir atención médica, de las cuales 15 fueron llevadas por unidades de emergencia y cinco por sus propios medios; cabe señalar que no se reportan personas fallecidas”, Comunicado de autoridades de Morelos

Por su parte, a través de su cuenta de X, Zoé Robledo, director general del IMSS, anunció que una de las víctimas es trasladada vía aérea al hospital Magdalena de las Salinas para su atención especializada.

“Se coordinó el traslado aéreo de una de las personas lesionadas para garantizar que reciba la atención especializada que requiere en el hospital del IMSS Magdalena de las Salinas”, Zoé Robledo, director general del IMSS

🔔 ACTUALIZACIÓN DE LA EXPLOSIÓN DE PIPA DE GAS EN CUERNAVACA, MORELOS



Nuestra directora de Prestaciones Médicas, la Dra. Alva Santos, se trasladó al Hospital General Regional con Medicina Familiar No. 1 de Cuernavaca, donde supervisa personalmente la atención de las personas… pic.twitter.com/biqQ999KtK — Zoé Robledo (@zoerobledo) August 7, 2026

Mientras que el director general del ISSSTE, Martí Batres, anunció en la tarde que los hospitales del Instituto recibirían víctimas de la explosión sin importar si eran o no derechohabientes.

Los Hospitales del @ISSSTE_mx en Morelos están listos y atentos en caso de que sea necesario recibir a víctimas derivadas de la explosión de una pipa de gas ocurrida en Jiutepec, Morelos, sean o no derechohabientes. — Martí Batres (@martibatres) August 6, 2026

Además de los heridos, la explosión provocó afectaciones en inmuebles y vehículos ubicados cerca del lugar del accidente. De manera oficial se sabe que se registran daños en:

Nueve viviendas

Cuatro vehículos

Imágenes compartidas por vecinos y medios locales muestran cristales rotos, fachadas dañadas y una densa columna de humo negro que se elevó sobre la colonia Granjas tras la explosión.

#VIDEO | 📹 ASÍ FUERON LOS PRIMEROS MOMENTOS TRAS LA EXPLOSIÓN DE PIPA DE GAS



Los primeros momentos después de la explosión de una pipa de gas LP quedaron registrados en video, luego del incidente ocurrido en la calle Francisco Villa, colonia Las Granjas, en Cuernavaca. pic.twitter.com/vZvjS7XWGk — Héctor Raúl González (@hectorrgonzalez) August 6, 2026

Además, de forma preventiva, “fueron evacuadas las familias de los inmuebles cercanos, quienes recibirán el acompañamiento correspondiente“, aseguraron autoridades.

Una vez controlado el incendio, las autoridades iniciaron el levantamiento de información para determinar el número exacto de viviendas y automóviles afectados, así como el alcance total de los daños ocasionados por el siniestro.

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