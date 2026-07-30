Explosión en taller de pirotecnia en Cuernavaca deja una mujer muerta

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Una explosión registrada la tarde de este miércoles en un presunto taller de pirotecnia ubicado en el poblado de Ocotepec, en el municipio de Cuernavaca, Morelos, dejó como saldo una mujer fallecida, dos personas lesionadas que requirieron traslado hospitalario y al menos 10 personas atendidas por crisis nerviosa, informaron autoridades estatales.

De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM), el reporte fue recibido a través de los números de emergencia, por lo que personal operativo acudió de inmediato para realizar labores de auxilio, evaluar riesgos y proteger a la población mientras continúan las acciones en la zona.

Atendiendo reporte por explosión en un polvorín en Ocotepec, cerpos de rescate continúan con labores de auxilio e inspección en la zona.



La información se encuentra en proceso, mantente atento a los canales oficiales.#LaTierraQueNosUne pic.twitter.com/UUUUqE7M6S — Protección Civil Morelos (@PC_Morelos) July 30, 2026

Explosión en presunto taller de pirotecnia moviliza a cuerpos de emergencia

La explosión ocurrió alrededor de las 6:00 de la tarde por causas que aún no han sido determinadas. Según la información oficial, el colapso de la estructura afectó a tres personas.

Una mujer murió en el lugar. Además, un hombre fue trasladado a un hospital con traumatismo craneoencefálico tras la caída de una barda perimetral, mientras que un menor de edad recibió atención hospitalaria por lesiones ocasionadas por quemaduras.

En el sitio trabajan de forma coordinada elementos de Protección Civil Morelos, Bomberos y Protección Civil de Cuernavaca, la Cruz Roja Mexicana, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes acordonaron el área para controlar la situación y descartar riesgos adicionales en inmuebles cercanos.

Continúan las labores de atención tras la explosión registrada en un polvorín de Ocotepec, se reporta una persona fallecida, dos traslados hospitalarios y atención a personas por crisis nerviosa.



Más información: https://t.co/h9Ri5klGde #LaTierraQueNosUne — Protección Civil Morelos (@PC_Morelos) July 30, 2026

Autoridades investigan las causas de la explosión

Las autoridades competentes iniciarán las investigaciones para determinar el origen de la explosión y esclarecer lo ocurrido en el inmueble donde presuntamente se elaboraba pirotecnia.

De acuerdo con el reporte, elementos del Ejército Mexicano también participan en los peritajes, debido a que la autoridad militar es la encargada de otorgar los permisos para la fabricación de pirotecnia.

Las labores de remoción de escombros, inspección y evaluación del área continúan, por lo que la CEPCM pidió a la población ceder el paso a las unidades de emergencia y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales.

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