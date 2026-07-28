Feria del Queso, Pan y Rompope Tehuixtla 2026: fechas, gastronomía y actividades en Jojutla, Morelos
Se dieron a conocer las fechas de la décima edición de la Feria del Queso, Pan y Rompope que se realizará en el poblado de Tehuixtla, ubicado en el municipio de Jojutla, Morelos. A continuación te decimos las actividades.
¿Cuándo es la Feria del Queso, Pan y Rompope Tehuixtla 2026?
Los organizadores de la Feria del Queso, Pan y Rompope Tehuixtla 2026 anunciaron hace unos días que la edición de este año se realizará del 13 al 16 de agosto, por lo que cada día falta menos para disfrutar de esta celebración gastronómica.
“Prepárense para disfrutar de los mejores sabores de nuestra tierra, un gran ambiente tradicional y muchas sorpresas que tenemos listas para ustedes. ¡Vayan haciendo espacio en la agenda!”, publicaron los organizadores en redes.
Actividades de la Feria del Queso, Pan y Rompope Tehuixtla 2026
Jueves 13 de agosto
- 12:00 horas: show de payasos
- 17:00 horas: Taiana Danzas Polinesias
- 18:30 horas: inauguración
- 19:00 horas: mariachi
Viernes 14 de agosto
- 12:00 horas: banda infantil de puente ixtla
- 17:00 horas: música mexicana
- 19:00 horas: rondalla “Generación 80”
Sábado 15 de agosto
- 12:00 horas Variette
- 18:30 horas: orquesta Renacimiento Mariachi Sinfónico
Domingo 16 de agosto
- 11:30 horas: flashmob
- 17:00 horas: danza caballos
- 19:00 horas: orquesta zapata
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