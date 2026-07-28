Feria del Queso, Pan y Rompope Tehuixtla 2026: fechas, gastronomía y actividades en Jojutla, Morelos

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Feria del Queso, Pan y Rompope. Foto: Cuartoscuro/Ilustrativa

Se dieron a conocer las fechas de la décima edición de la Feria del Queso, Pan y Rompope que se realizará en el poblado de Tehuixtla, ubicado en el municipio de Jojutla, Morelos. A continuación te decimos las actividades.

¿Cuándo es la Feria del Queso, Pan y Rompope Tehuixtla 2026?

Los organizadores de la Feria del Queso, Pan y Rompope Tehuixtla 2026 anunciaron hace unos días que la edición de este año se realizará del 13 al 16 de agosto, por lo que cada día falta menos para disfrutar de esta celebración gastronómica.

“Prepárense para disfrutar de los mejores sabores de nuestra tierra, un gran ambiente tradicional y muchas sorpresas que tenemos listas para ustedes. ¡Vayan haciendo espacio en la agenda!”, publicaron los organizadores en redes.

Actividades de la Feria del Queso, Pan y Rompope Tehuixtla 2026

Jueves 13 de agosto

12:00 horas: show de payasos

17:00 horas: Taiana Danzas Polinesias

18:30 horas: inauguración

19:00 horas: mariachi

Viernes 14 de agosto

12:00 horas: banda infantil de puente ixtla

17:00 horas: música mexicana

19:00 horas: rondalla “Generación 80”

Sábado 15 de agosto

12:00 horas Variette

18:30 horas: orquesta Renacimiento Mariachi Sinfónico

Domingo 16 de agosto

11:30 horas: flashmob

17:00 horas: danza caballos

19:00 horas: orquesta zapata

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