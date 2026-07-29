Vuelca tráiler en la autopista México-Cuernavaca; cierran la circulación en ambos sentidos

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Volcadura de tráiler provoca cierre en la México-Cuernavaca. Foto: @GN_Carreteras

La autopista México-Cuernavaca registra un cierre total en ambos sentidos debido a la volcadura de un tráiler ocurrida en el kilómetro 70, donde la unidad quedó sobre la carpeta asfáltica y parte de su carga, ácido muriático, se dispersó sobre los carriles, lo que originó un operativo de atención por parte de autoridades y cuerpos de emergencia.

☑️ ACTUALIZACIÓN.#AutMéxicoCuernavaca, km 70. Se informa a las personas usuarias que se registra cierre a la circulación en ambos sentidos por atención del accidente. Personal de CAPUFE, Protección Civil y Guardia Nacional, se encuentran laborando en el lugar.



Por seguridad, se… — CAPUFE (@CAPUFE) July 29, 2026

El accidente provocó la suspensión total de la circulación mientras se realizan las maniobras para retirar el tractocamión y limpiar la vialidad. En el sitio trabajan elementos de Caminos y Puentes Federales (Capufe), Protección Civil y Guardia Nacional Carreteras, quienes mantienen el resguardo de la zona para facilitar las labores de auxilio.

Desvían tránsito por seguridad en la México Cuernavaca

A través de sus canales oficiales, Capufe informó que, por motivos de seguridad, el tránsito vehicular fue desviado hacia la carretera libre mientras continúan los trabajos para restablecer la circulación en la autopista.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoCuernavaca, km 70, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de volcadura de tracto camión. En la zona se registra derrame de líquido. Maneja con precaución.



Consulta la ubicación aquí:https://t.co/PDpBak9NZw — CAPUFE (@CAPUFE) July 29, 2026

De acuerdo con la información difundida por la dependencia, el operativo contempla tanto el retiro de la unidad siniestrada como la limpieza de la carga que quedó sobre la cinta asfáltica, con el objetivo de permitir la reapertura de los carriles una vez que existan condiciones para el tránsito.

Rutas alternas por cierre de la autopista México-Cuernavaca

Ante el cierre de la autopista México-Cuernavaca, las autoridades implementaron desvíos hacia la carretera federal libre para evitar afectaciones mayores a la circulación y distribuir el flujo vehicular.

Las desviaciones habilitadas son las siguientes:

Dirección Cuernavaca: el tránsito se desvía hacia la carretera libre a la altura del kilómetro 53 , en las inmediaciones de Tres Marías

el tránsito se desvía hacia la carretera libre a la altura del , en las inmediaciones de Dirección Ciudad de México: los vehículos son enviados a la carretera libre desde el kilómetro 80, en la zona de la Glorieta de La Paloma de la Paz

Las autoridades indicaron que estas medidas buscan reducir la concentración de vehículos en los accesos a la autopista y mantener la movilidad mientras concluyen las maniobras en el punto del accidente.

El tránsito en la carretera libre presenta un incremento en el número de vehículos debido a las desviaciones implementadas, por lo que se recomienda considerar tiempos adicionales de traslado.

Capufe emite recomendaciones a automovilistas

Capufe recordó que la carretera federal libre no forma parte de su infraestructura, por lo que pidió a las personas usuarias conducir con precaución.

Entre las recomendaciones difundidas por las autoridades se encuentran:

Anticipar los tiempos de traslado

Conducir con velocidad moderada

Respetar las indicaciones del personal operativo

Mantener atención a las condiciones del tránsito durante el recorrido

Mientras continúan las labores en el kilómetro 70, personal de Capufe, Protección Civil y Guardia Nacional Carreteras permanece en el sitio coordinando las acciones para retirar el tractocamión y liberar la vialidad.

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