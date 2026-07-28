Detienen a esposa del alcalde asesinado de Temoac, Morelos, por presunta extorsión

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Fotos: Fiscalía

Marisol “N”, esposa de Valentín Lavín, alcalde de Temoac, Morelos, asesinado el pasado miércoles, fue detenida junto con Geovany Emmanuel “N”, director de Seguridad Pública del municipio, por su presunta participación en el delito de extorsión agravada, informó la Fiscalía General del Estado de Morelos.

De acuerdo con la autoridad, ambos funcionarios son investigados por su presunta participación en diversas extorsiones a comercios y negocios de la región. Hasta el momento, la Fiscalía precisó que no existen indicios que los relacionen con el homicidio del presidente municipal, aunque esa línea de investigación no ha sido descartada.

Fiscalía ejecuta órdenes de aprehensión por extorsión

El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que las detenciones forman parte de la Estrategia Nacional de Combate a la Extorsión y fueron posibles gracias al trabajo coordinado de las instituciones que integran la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

La Fiscalía detalló que Marisol “N” y Geovany Emmanuel “N” serán puestos a disposición de un juez especializado para responder por las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto (FIDAI).

Marisol “N” es hija de presunta lideresa criminal

Marisol “N” es hija de Angelina Zamora, alias la “Patrona”, exfuncionaria municipal detenida desde 2025, señalada como presunta líder del grupo criminal “Los Aparicio” o “Los Huazulco”.

De acuerdo con las investigaciones, dicha organización es señalada por su presunta participación en delitos como:

Secuestro

Homicidio

Cobro de piso

Hasta el momento, las investigaciones no apuntan a que los detenidos hayan tenido participación en el asesinato de Valentín Lavín, aunque tampoco se descarta.

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