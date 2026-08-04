Madre de Erick Torbellín compara su caso con el de Dafne: “Dijeron lo mismo”

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El caso de Erick Leonardo Terán Torbellín, un adolescente de 13 años que murió tras asistir a un campamento de una academia militarizada, volvió a cobrar relevancia luego del fallecimiento de Dafne, ocurrido en circunstancias similares. A un año de la muerte del menor, su madre, Erika Torbellín, denunció que las investigaciones permanecen estancadas.

Durante una entrevista en “A las Nueve en Uno”, la madre del menor afirmó que aún hay personas involucradas que no han sido detenidas y sostuvo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) habían acordado supervisar y regular las academias militarizadas para evitar nuevos casos.

“Desgraciadamente se tuvo que repetir la historia con Dafne para que nos diéramos cuenta de que no estaban haciendo nada“, afirmó.

Dos investigaciones siguen abiertas

Erika Torbellín explicó que existen dos carpetas de investigación relacionadas con el caso de su hijo.

Una se encuentra en Morelos, donde se investiga el presunto homicidio calificado, y otra en la Ciudad de México, por el delito de violencia familiar equiparada, que incluye las presuntas agresiones sufridas por otros alumnos de la institución.

Aunque señaló que el proceso en Morelos registra avances, aseguró que la investigación en la capital del país continúa rezagada.

“Después de un año todavía no hay ningún detenido y ni siquiera se ha judicializado”, denunció.

También pidió a la Fiscalía capitalina permitir a las víctimas el acceso a las carpetas de investigación sin obstáculos administrativos.

Así ocurrió la muerte de Erick

Erick asistió el 23 de abril de 2025 a un campamento organizado por la academia militarizada donde estudiaba. La familia asegura que la actividad fue presentada como un campamento recreativo con actividades deportivas, psicológicas y de convivencia. Sin embargo, dos días después, el 25 de abril, el adolescente fue entregado sin vida.

Los responsables atribuyeron el fallecimiento a un supuesto desmayo provocado por problemas médicos, versión que posteriormente fue descartada.

La necropsia estableció como causa de muerte una contusión visceral por trauma cerrado de tórax, lesiones que, de acuerdo con la madre, fueron consecuencia de golpes recibidos durante el campamento.

“Le reventaron algunos órganos por los golpes”, afirmó. Pide regulación de academias militarizadas

Aunque responsabiliza a la institución donde murió su hijo, Erika Torbellín consideró que no todas las academias militarizadas deberían desaparecer, sino que deben ser supervisadas y operar únicamente con personal debidamente capacitado.

Explicó que Erick soñaba con convertirse en militar y decidió ingresar a la academia para conocer esa disciplina.

“Mi hijo quería ser militar desde los 3 años. No juzgo a todas las academias, pero sí deben estar dirigidas por personas realmente capacitadas”, señaló.

Familias preparan acciones conjuntas

La madre de Erick informó que ya mantiene comunicación con Alejandra Quintos, madre de Dafne, con quien busca conformar una red de apoyo para familiares de víctimas de presuntos abusos en academias militarizadas.

Indicó que analizan organizar marchas, acciones públicas y un grupo de acompañamiento para exigir justicia y evitar que más menores sean víctimas de violencia en este tipo de instituciones.

“Somos hermanas del mismo dolor”, expresó.

Espera respuesta de la CNDH

Erika Torbellín informó que recientemente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la reconoció formalmente como víctima, más de un año después de los hechos, y espera reunirse con autoridades para retomar los acuerdos relacionados con la regulación de estas instituciones.

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