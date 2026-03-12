Estudiante se niega a consumir drogas y lo golpean a tablazos en secundaria: video

GENERANDO AUDIO...

Un video difundido en redes sociales muestra a un estudiante que es golpeado a tablazos presuntamente por negarse a consumir drogas, un caso que ya es investigado por la Fiscalía del Estado de Morelos.

Los hechos estarían relacionados con alumnos de la Secundaria Técnica No. 6 de Tlayacapan, Morelos, y el material se volvió viral al mostrar la agresión contra el joven, lo que reavivó el debate sobre violencia escolar y consumo de sustancias entre adolescentes.

Video muestra agresión contra estudiante presuntamente por negarse a consumir drogas

En la grabación, que dura apenas 7 segundos, se observa a tres estudiantes y una persona que graba el momento.

Las imágenes muestran a un joven atado de los pies con una cuerda, lo que deja su espalda expuesta mientras otro estudiante lo golpea con una tabla. Durante la agresión, el estudiante intenta cubrirse el rostro, mientras los otros jóvenes se burlan de él.

Según los testimonios, el ataque ocurrió en un domicilio cercano al plantel y no dentro de la escuela, aunque los involucrados portaban uniformes escolares, lo que sugiere que el conflicto pudo originarse en el entorno escolar.

Fiscalía de Morelos investiga agresión captada en video

La Fiscalía de Morelos confirmó que inició una carpeta de investigación de oficio tras la difusión del video en redes sociales donde varios estudiantes agreden a un joven. El fiscal Fernando Blumenkron explicó a varios medios locales que las autoridades actúan cuando detectan posibles delitos difundidos públicamente.

“Nosotros cuando vemos en redes sociales algunos hechos delictivos, iniciamos carpeta de oficio”, señaló el funcionario.

El caso generó preocupación entre padres de familia y usuarios en redes sociales por la violencia entre estudiantes y el posible vínculo con consumo de drogas en jóvenes.

Autoridades educativas y de seguridad revisan el caso

De acuerdo con reportes locales, la Secretaría de Educación Pública en Morelos señaló que el hecho no ocurrió dentro del plantel, aunque indicó que se realizarán talleres de prevención para abordar este tipo de conductas entre estudiantes.

También se informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del área de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, ya tomó conocimiento del caso.

El incidente ocurre días después de otro episodio en el CBTA 190 de Ocuituco, donde se reportó presunto consumo de sustancias ilícitas entre estudiantes dentro de las aulas, un hecho que también fue difundido en video.

