VIDEO: caballo se descontrola y policía cae durante desfile en Cuernavaca

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Desfile patrio termina en susto tras caída de policía. Foto: Cuartoscuro

Una integrante de la Policía Montada resultó lesionada luego de caer de su caballo durante el Desfile Cívico-Militar por el 16 de septiembre, realizado este miércoles en el centro de Cuernavaca, Morelos.

El incidente ocurrió mientras el contingente avanzaba por las calles de la capital morelense, como parte de las actividades por el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México.

Se resbaló caballo y el jinete de la policía montada resultó lesionado, esto durante el desfile en el centro de #Cuernavaca , ya fue trasladado en ambulancia al hospital pic.twitter.com/z7Q7bW23nO — DerechoDeReplica (@derechoderepli) September 16, 2026

Caballo pierde el control y cae durante el desfile

En un video que circula en redes sociales se observa a la policía montada junto con sus compañeros durante el recorrido.

De manera repentina, el caballo, de color café, pierde el control y se mueve hacia atrás. Segundos después, el animal resbala y cae junto con la oficial.

La mujer intenta incorporarse tras el golpe, mientras sus compañeros se acercan para auxiliarla. También algunas personas que presenciaban el desfile en Cuernavaca se aproximaron para ayudar.

Elementos de emergencia que se encontraban en la zona acudieron para atender a la policía, quien posteriormente fue trasladada en ambulancia a un hospital para recibir atención médica.

El desfile continuó con el recorrido de los distintos contingentes por el centro de Cuernavaca.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la gravedad de las lesiones de la policía.

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