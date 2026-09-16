Difunden ficha de búsqueda del “Trompas”, presunto feminicida de Claudia Tacoronte

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El “Trompas” supuesto feminicida de Claudia. Foto: Fiscalía Morelos

La Fiscalía General del Estado de Morelos emitió una ficha de búsqueda para localizar a Francisco Javier “N”, alias el “Trompas”, señalado como probable responsable del delito de feminicidio de Claudia Tocorente. La difusión fue realizada este miércoles por la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio.

¿Qué se sabe del supuesto feminicida de Claudia Tocorente?

De acuerdo con la dependencia, Francisco Javier “N” es considerado sustraído de la acción de la justicia, por lo que se difundió su imagen con fundamento en el artículo 106 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

La Fiscalía recordó que el señalado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante una resolución de la autoridad judicial, conforme al artículo 13 del CNPP.

Piden ayuda para localizarlo

La Fiscalía de Feminicidios solicitó a la población reportar cualquier información que permita ubicar a Francisco Javier “N”. Para ello, habilitó los números de WhatsApp 777 129 3499 y de llamadas 777 109 1248 y 777 257 7785. También se puede proporcionar información a través de los correos:

fiscalia.feminicidios@fiscaliamorelos.gob.mx

fiscalia.feminicidios.oficial@gmail.com

Sigue investigación por caso Claudia Tacorente

La investigación por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera avanzó con la identificación de un hombre señalado como probable responsable. El fiscal general de Morelos, Fernando Blumenkron, informó que la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución del Delito de Feminicidio obtuvo de un juez especializado una orden de aprehensión contra Francisco Javier “N”, a quien las autoridades atribuyen probable responsabilidad en el caso.

De acuerdo con el fiscal, los videos obtenidos de cámaras de seguridad fueron relevantes para establecer la identidad del señalado.

Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años, fue asesinada la noche del sábado en el municipio de Cuautla, Morelos, durante un ataque con arma blanca. La joven se encontraba en la entidad como parte de un intercambio académico entre la Universidad de Granada, en España y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

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