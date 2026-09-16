Giran orden de aprehensión contra presunto feminicida de Claudia Tacoronte en Morelos

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La joven fue aseseinada en Cuautla. Foto: Cuartoscuro

Luego de que a través de redes sociales se filtrara la identidad del presunto asesino de Claudia Tacoronte, estudiante de intercambio de España; este miércoles, el fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, informó que ya fue emitida una orden de aprehensión contra Francisco Javier, alias el “Trompas”.

“Ayer obtuvimos de un juez especializado, la Fiscalía de Feminicidios obtuvo una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera en contra de un masculino. El día de hoy, más tarde, vamos a dar a conocer la ficha, esta persona se llama Francisco Javier ‘N’ y se le atribuye la responsabilidad en el feminicidio de Claudia”.

¿Qué se sabe de los videos filtrados?

Los videos obtenidos por cámaras de seguridad, así como la participación de la ciudadanía, fue importante para conocer la identidad del presunto asesino, informó el fiscal.

De acuerdo con las autoridades, la búsqueda se extendió también a otros estados, ya que, al verse reconocido en redes sociales, el sujeto pudo haber tenido tiempo de huir.

Repatriación del cuerpo de Claudia

Sobre la repatriación del cuerpo de Claudia, Blumenkron informó que, hasta el momento, no tienen conocimiento de que la familia ya se encuentre en México, por lo que los restos continúan en las instalaciones del Servicio Médico Forense de Temixco.

“El Consulado nos informó que ya los familiares van a venir en los próximos días, el cuerpo de Claudia se encuentra en el Semefo de Temixco, ahí va a ser reconocido, se va a entregar, seguramente va a ser repatriado a su lugar de origen. Es lo que tenemos ya conocimiento por este Consulado”, fiscal de Morelos. En las próximas horas la Fiscalía General emitirá la ficha de búsqueda del presunto asesino de Claudia e, incluso, se está evaluando ofrecer una recompensa por su captura.

Asesinan en Cuautla a estudiante española

Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años, fue asesinada la noche del sábado en Cuautla, Morelos, durante un ataque con arma blanca. La joven se encontraba en la entidad como parte de un intercambio académico entre una universidad española y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La Fiscalía General del Estado de Morelos intervino desde el primer momento y activó el protocolo de feminicidio para investigar el caso.

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