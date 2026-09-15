“Lo que sucedió a nuestra compañera es un reflejo de cómo está nuestro estado”: estudiantes de la UAEM exigen justicia por Claudia y por las otras estudiantes

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Estudiantes de la UAEM marchan por Claudia Tacoronte Foto: Cuartoscuro

Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) marcharon este martes para exigir justicia por el asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española asesinada el pasado sábado en Cuautla, Morelos.

La mayoría de los universitarios acudió vestida de negro en señal de luto. Los jóvenes avanzaron por la avenida Universidad con pancartas y consignas en las que señalaron la situación de inseguridad.

Estudiantes también exigen seguridad en la UAEM

Durante la movilización, los estudiantes también exigieron justicia por los asesinatos de otras alumnas de la UAEM ocurridos durante este año.

Los jóvenes señalaron que el asesinato de Claudia Tacoronte refleja, desde su perspectiva, la situación de inseguridad que se vive en Morelos y reclamaron resultados ante casos de asesinatos, feminicidios y acoso.

“Lo que sucedió con nuestra compañera es un reflejo de cómo está actualmente nuestro estado, cada día son más asesinatos, más feminicidios”, expresó una de las participantes.

También cuestionó las medidas de seguridad anunciadas previamente en las instalaciones universitarias.

“A pesar de que se dijo que iban a aumentar las medidas de seguridad en la Universidad, realmente no hay un cambio notorio”, señaló.

Marcha por Claudia Tacoronte llegará al gobierno estatal

En su recorrido por la avenida Emiliano Zapata, algunos estudiantes realizaron pintas en la fachada de la Zona Militar. Los manifestantes impidieron que integrantes de la prensa documentaran estos actos.

La movilización continuará hasta la sede del Gobierno de Morelos, donde los estudiantes tienen previsto realizar un mitin para plantear sus demandas.

UAEM no ha recibido aviso formal sobre convenio con Granada

En relación con la información sobre una posible cancelación del convenio de intercambio entre la UAEM y la Universidad de Granada, autoridades universitarias señalaron que hasta el momento no han recibido una notificación formal por parte de la institución española.

Precisaron que los tres estudiantes de Granada que tendrían que elegir otro destino académico son alumnos que tenían previsto llegar a Morelos durante el próximo semestre.

Fiscalía espera aviso del Consulado español

Sobre la repatriación del cuerpo de Claudia Tacoronte, la Fiscalía General informó que los familiares de la estudiante todavía no han arribado a México.

La dependencia señaló que permanece a la espera de la comunicación correspondiente por parte del Consulado de España para continuar con los procedimientos relacionados con la entrega y repatriación del cuerpo.

Mientras tanto, estudiantes de la UAEM mantienen la exigencia de justicia por el asesinato de su compañera y de mayores condiciones de seguridad dentro y fuera de las instalaciones universitarias.

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