Iban a Cuautla y terminaron en CDMX; camión con 30 alumnos de la UAEM desvía ruta

GENERANDO AUDIO...

Camión con 30 alumnos de la UAEM cambia de ruta; investigan. Foto: Cuartoscuro

Un autobús de Transportes Estrella Roja (TER) que trasladaba a 30 estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) desde el Campus Chamilpa, en Cuernavaca, hacia Cuautla, cambió de manera inesperada su ruta y avanzó hacia la Ciudad de México la noche del viernes. La situación generó preocupación entre los alumnos y sus familiares.

Los estudiantes comenzaron a alertar a sus familiares cuando se percataron de que la unidad no se dirigía hacia Cuautla. Cerca de las 22:00 horas, confirmaron que se encontraban en territorio de la Ciudad de México, por lo que solicitaron apoyo para localizar el autobús.

UAEM activa protocolo por autobús desviado

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) activó sus protocolos de seguridad y desplegó a su personal de seguridad Venados para localizar la unidad. Posteriormente, el autobús fue ubicado en Tepoztlán, donde se confirmó que los 30 estudiantes se encontraban bien.

Personal de la universidad acompañó el recorrido del autobús hacia Cuautla y mantuvo seguimiento de los estudiantes hasta que concluyeron su traslado a sus respectivos domicilios.

La UAEM informó que estableció comunicación con Transportes Estrella Roja para exigir una explicación sobre el cambio de ruta y garantizar que la unidad retomara el trayecto previsto hacia Cuautla.

Universidad exige investigar desvío del autobús

La institución señaló que su prioridad fue localizar y salvaguardar a los estudiantes. Además, exigió una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.

La Resistencia Estudiantil también cuestionó los protocolos de seguridad y pidió una respuesta de la empresa transportista, luego de que algunos alumnos solicitaran ayuda durante el trayecto.

Hasta la madrugada del sábado, la UAEM confirmó que los 30 estudiantes estaban bien y habían regresado a sus hogares. La empresa TER no había informado públicamente cuál fue la causa del cambio de recorrido.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.