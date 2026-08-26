Zona Metropolitana del Valle de México crece: suma 84 municipios y alcaldías; incorpora a Morelos

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Crece la Zona Metropolitana del Valle de México. Foto: Cuartoscuro

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) quedó conformada por 84 municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los estados de México, Hidalgo y Morelos, de acuerdo con la nueva declaratoria suscrita por autoridades federales y de las cuatro entidades. La modificación entra en vigor este miércoles 26 de agosto de 2026, tras su publicación este martes en el Diario Oficial de la Federación.

La nueva delimitación incluye las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios del Estado de México, ocho de Hidalgo y, por primera vez dentro de esta delimitación, Huitzilac, Morelos. La declaratoria fue firmada el 3 de agosto de 2026.

Zona Metropolitana del Valle de México queda integrada por 84 territorios

El Gobierno Federal, la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Morelos reconocieron formalmente a la ZMVM como una unidad territorial para la planeación, gestión y coordinación entre gobiernos.

La declaratoria establece esta distribución:

Ciudad de México: 16 demarcaciones territoriales.

Estado de México: 59 municipios.

Hidalgo: ocho municipios.

Morelos: un municipio, Huitzilac.

Entre los municipios mexiquenses incluidos se encuentran Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Texcoco, Tecámac, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Zumpango, entre otros.

Por Hidalgo aparecen Atitalaquia, Atotonilco de Tula, Tepeji del Río de Ocampo, Tizayuca, Tlaxcoapan, Tolcayuca, Tula de Allende y Villa de Tezontepec.

Municipios y alcaldías de la ZMVM. Generada por IA.

¿Por qué Huitzilac, Morelos, se incorpora a la ZMVM?

El antecedente de esta modificación se encuentra en los trabajos para actualizar el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM).

En 2024, la Sedatu convocó a los gobiernos de CDMX, Estado de México e Hidalgo para elaborar el Plan Maestro del Valle de México. El análisis tomó en cuenta temas como crecimiento urbano, agua, medio ambiente, vivienda, servicios públicos, movilidad, economía y gobernanza.

Debido a la interacción de la región con Morelos, se consideró incorporar a Huitzilac a la zona de estudio. En febrero de 2025 quedó definida y validada la nueva delimitación de 84 municipios y demarcaciones.

¿Qué cambia con la nueva delimitación de la ZMVM?

El territorio reconocido como Zona Metropolitana del Valle de México será referencia para diseñar e implementar planes, programas e instrumentos de desarrollo metropolitano.

La declaratoria aclara que esta modificación no cambia ni transfiere las facultades legales de los gobiernos participantes.

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