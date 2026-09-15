Video capta a presunto atacante de Claudia Tacoronte huyendo tras el feminicidio

GENERANDO AUDIO...

Atacante de Claudia Tacoronte huye con mochila. Foto: Getty Images | Ilustrativa

Un video obtenido por EL PAÍS muestra al presunto atacante de Claudia Tacoronte, la estudiante española asesinada en Cuautla, Morelos, cuando huye de la escena del crimen con una mochila, la noche del sábado 12 de septiembre.

De acuerdo con el diario español, las cámaras de seguridad del vecindario captaron al hombre corriendo a las 20:50 horas, minutos después de que la joven fuera atacada en la Casa de la Cultura.

🔴ÚLTIMA HORA | EL PAÍS ha accedido a un vídeo en el que se observa al presunto atacante de la estudiante española asesinada en Morelos, Claudia Tacoronte, huyendo con una mochila de la escena del crimen a las 20.50 horas del pasado sábado 12 de septiembre.



Ante el ataque, la… pic.twitter.com/8V1eOTscru — EL PAÍS México (@elpaismexico) September 14, 2026

Video muestra huida tras ataque a Claudia Tacoronte

Según la información publicada por EL PAÍS, Claudia intentó resguardarse dentro de la Casa de la Cultura tras el ataque, pero el presunto agresor la siguió hasta el inmueble con una navaja. La joven, de 21 años, murió antes de que los servicios de emergencia llegaran para auxiliarla, alrededor de las 21:10 horas.

En el video se observa al presunto atacante corriendo de un lado a otro por calles de Cuautla, Morelos, con una playera blanca y una mochila negra que lleva sobre los hombros, tras el asesinato de la estudiante española.

¿Qué se sabe sobre el caso?

Claudia Tacoronte Aguilera era estudiante de la Universidad de Granada, donde cursaba el cuarto año de Educación Infantil. Había llegado a Morelos a mediados de agosto para realizar un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

La joven fue asesinada la noche del sábado en Cuautla, en un ataque que, de acuerdo con los primeros reportes, habría ocurrido durante un supuesto robo.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio.

Claudia Tacoronte es estudiante de intercambio

Tras el asesinato, la Universidad de Granada condenó el crimen y expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de Claudia.

En Morelos, la comunidad universitaria también ha realizado homenajes a la estudiante española, mientras continúa la investigación para esclarecer el ataque ocurrido en Cuautla.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.