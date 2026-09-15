“La gente lo tiene súper normalizado”, hermana de Claudia Tacoronte cuestiona asesinatos de mujeres de la UAEM

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Claudia Taraconte fue asesinada en Cuautla. Foto: Cuartoscuro

La indignación por el asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), llegó hasta España. A través de un video publicado en redes sociales, su hermana cuestionó la violencia contra las mujeres y aseguró que este tipo de hechos se han vuelto algo “normalizado”.

Claudia tenía 21 años, estudiaba Educación Infantil en la Universidad de Granada y había llegado a Morelos apenas unas semanas antes como parte de un programa de movilidad académica. La noche del 12 de septiembre fue atacada con un arma blanca en las inmediaciones de la Casa de la Cultura de Cuautla, donde asistía a actividades relacionadas con la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal. La Fiscalía de Morelos investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio.

La hermana de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años asesinada en #Cuautla, rompió el silencio y cuestionó las condiciones de seguridad que enfrentan estudiantes extranjeros y locales durante su estancia en #Morelos. pic.twitter.com/TK5seIKeNz — Morelos News (@_Morelos_News) September 15, 2026

“En menos de un mes han matado a tres mujeres”

En su mensaje, la hermana de la joven relató que su familia conocía antecedentes recientes de violencia contra mujeres vinculadas a la misma universidad, situación que ya les había generado preocupación.

“¿De verdad tenemos que normalizar que en menos de un mes se asesine a tres mujeres en la misma universidad y que nadie haga nada?”, expresó.

La joven aseguró que sus padres tenían inquietud por la seguridad de Claudia desde su llegada a México, aunque la estudiante decidió continuar con la experiencia académica que había planeado durante meses.

El crimen que investiga la Fiscalía

Las primeras líneas de investigación apuntan a que Claudia habría sido interceptada durante un presunto intento de robo. De acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora, la estudiante trató de ponerse a salvo ingresando a las instalaciones de la Casa de la Cultura, pero el agresor la siguió y la atacó con un arma blanca.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas distintas líneas de investigación para identificar y detener al responsable. Hasta ahora no se ha informado de personas detenidas.

“La gente lo tiene súper normalizado”

Uno de los momentos más duros del video ocurre cuando la hermana de Claudia cuestiona la frecuencia con la que se reportan asesinatos de mujeres.

“Esto pasa todos los días. Todos los días asesinan a personas y a mujeres especialmente”.

Más adelante añadió:

“En México, ¿qué pasa? Porque esto no es algo raro, está pasando cada día y la gente lo tiene súper normalizado”.

La familiar señaló que, más allá de su caso particular, le preocupa que la violencia contra las mujeres continúe generando nuevas víctimas.

Reclama falta de información para la familia

La joven también afirmó que gran parte de lo ocurrido lo ha conocido a través de medios de comunicación y publicaciones públicas.

Según dijo, pese a que diversas autoridades y organismos han señalado que mantienen contacto con la familia, ella y sus padres no han recibido información detallada sobre cómo ocurrió el ataque.

“A mis padres no les ha llamado absolutamente nadie, y a mí tampoco me ha llamado absolutamente nadie”.

Exige justicia para Claudia

La hermana de la estudiante pidió que las autoridades agoten todas las líneas de investigación y localicen al responsable.

“Espero que de verdad investiguen bien el caso y que encuentren a ese hombre”.

Mientras continúan las indagatorias en Morelos, la muerte de Claudia Tacoronte ha provocado reacciones en México y España, donde universidades, estudiantes y familiares han exigido justicia por el crimen de la joven que había llegado al país para continuar sus estudios.

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