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Se incendia Mercado Adolfo López Mateos en Cuernavaca. Foto: Cuartoscuro

En Cuernavaca, Morelos, durante la noche-madrugada de este lunes se presentó un incendio en varios locales de la nave principal del Mercado Adolfo López Mateos, el más importante de la entidad.

¿Qué se sabe del incendio?

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio inició en el área de materias primas y se extendió rápidamente a otros espacios y dañó, al menos, seis locales.

#VIDEOS #ULTIMAHORA #INCENDIO Mercado Municipal de #Cuernavaca Adolfo López Mateos. Reportan quema cableado de luz expuesto, fugas de gas de locales de comida y lonas. ÁREA ACORDONADA. MOVILIZACIÓN DE CORPORACIONES DE RESCATE, EVITE ZONA. #Cuernavaca #Morelos #LaTierraQueNosUne pic.twitter.com/ndK8mxBgU8 — X Un MoReLoS + SeGuRo. (@Mor_en_lucha) September 14, 2026

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil, policía municipal y paramédicos para atender a algunos comerciantes que resultaron intoxicados con el fuego.

Ante el incendio registrado en el mercado Adolfo López Mateos, personal de Protección Civil, bomberos y cuerpos de seguridad ya se encuentran en la zona para atender la emergencia y proteger a comerciantes y trabajadores.



Nuestra prioridad es la integridad de las personas;… — Margarita González Saravia (@margarita_gs) September 14, 2026

Durante la madrugada, elementos de bomberos combatieron las llamas; y las labores se complicaron debido a la escasez de agua, la cual llegó poco a poco en pipas. Además, también se reportaron fugas de gas, por lo que se debe estabilizar la zona.

Sofocan incendio en Mercado Adolfo López Mateos

La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos (CEPCM) informa que, con corte a las 04:50 horas, concluyeron las labores de sofocación del incendio registrado la noche del domingo al interior del Mercado Adolfo López Mateos, en Cuernavaca.

El reporte se recibió cerca de las 23:19 horas, por lo que se activó la atención correspondiente y se implementó el Sistema de Comando de Incidentes (SCI) para coordinar la respuesta en el lugar, con la participación de 16 instituciones y 120 elementos técnicos y operativos.

Personal de las distintas corporaciones intervino en tareas de atención, control y sofocación, bajo un esquema operativo que permitió ordenar la respuesta institucional en el sitio.

Una vez concluida esta etapa, se mantienen revisiones en el sitio para conocer las condiciones del inmueble y las afectaciones registradas; por lo que el Gobierno de Morelos informará a la población cualquier actualización relevante conforme avance este proceso.

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