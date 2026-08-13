¿Qué se sabe de las narcomantas que aparecieron en Tepic, Nayarit?

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Aparecen narcomantas en Tepic. Foto: SSPC Nayarit/Ilustrativa

A través de redes sociales, usuarios y medios de comunicación comenzaron a compartir fotos y videos de narcomantas de supuestos grupos criminales rivales que se colocaron en diferentes puntos de Tepic, Nayarit. Por esta razón, autoridades estatales informaron que ya atendieron estos reportes.

Narcomantas aparecen en Tepic

Usuarios y medios de comunicación comparten imágenes en redes sociales de narcomantas que empezaron a aparecer en diferentes puntos de Tepic, en el estado de Nayarit.

De acuerdo con los reportes, primero aparecieron mensajes presuntamente del grupo criminal los “Cabrera-MF”, anunciando la llegada de sus integrantes a Tepic.

“A los que la deben, ya llegaron los MZ, y los que quieran entrar al equipo, serán bienvenidos”, se alcanza a leer en una de las mantas que se colocó debajo de una señalización de tránsito el martes 11 de agosto.

Tras el hallazgo de esta narcomanta, un día después, este miércoles 12 de agosto, apareció otra que al parecer sería una respuesta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en la cual retarían a los “Cabrera-MF”.

“Nayarit tiene dueño y se respeta”, se lee en la manta que se colocó, según reportes locales, en el puente Los Lobos.

Se está calentando la plaza en Tepic, Nayarit.



– Primero, apareció al menos una manta donde Los Cabrera-MF anuncian su llegada a Tepic.



– Por su parte, el Cártel Jalisco Nueva Generación colgó una manta, donde retan a Los Cabrera-MF.#JLMNoticias #Aguascalientes #Ags pic.twitter.com/H6EL0wIsLx — José Luis Morales (@JLMNoticias) August 13, 2026

¿Qué dicen las autoridades de Nayarit?

A través de un comunicado de prensa compartido en sus redes sociales oficiales, el Gobierno de Nayarit indicó que por medio de las instituciones de seguridad de los tres órdenes de Gobierno, atendieron de manera inmediata los reportes relacionados con la colocación de las narcomantas en diferentes puntos de Tepic.

Además, indicaron que las autoridades mantienen coordinación permanente y realizan las acciones correspondientes para preservar la seguridad y tranquilidad de las familias de Nayarit.

“Las instituciones de seguridad no validan ni difunden mensajes atribuidos a grupos delictivos. La respuesta institucional es y seguirá siendo el trabajo operativo, la prevención y la aplicación de la ley”, se lee en su comunicado.

Por último, pidieron a la ciudadanía mantener la calma, evitar compartir información no verificada y consultar únicamente los canales oficiales para mantenerse informada.

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