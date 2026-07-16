“Tortugas no pueden desovar”: activista arremete contra enrocamiento en Nayarit y pide que se aplique la ley

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Activistas ambientales exigen que se retire el enrocamiento que se instaló en Playa Las Cocinas, en Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit, pues consideran que la obra continúa afectando el hábitat de las tortugas marinas y obstaculiza su proceso de anidación y desove.

Activista exige retiro de enrocamiento

En entrevista con “A las nueve en Uno”, el activista Eduardo Huerta informó que, aunque inicialmente la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reconoció la existencia de irregularidades en la construcción del enrocamiento, emitió un comunicado el 8 de julio en el que señaló que retirar esta instalación “no era la opción más viable”, lo que generó incertidumbre por las afectaciones a las tortugas marinas.

Huerta recordó que previamente la empresa que había colocado el enrocamiento había manifestado su disposición para retirarlo, por lo que el cambio de postura de las autoridades ambientales resultó inesperado.

Ante este panorama, explicó que se interpusieron tres denuncias colectivas y reiteró que su objetivo es exigir el cumplimiento de la ley y de la Constitución, sin buscar beneficios personales ni frenar el desarrollo turístico.

Reporta afectaciones a las tortugas de Nayarit

El activista advirtió que las afectaciones del enrocamiento al ecosistema de Nayarit ya son visibles, poniendo como ejemplo que una tortuga intentó desovar recientemente en la zona, pero no pudo hacerlo debido a que la instalación ocupa el espacio que normalmente utiliza la especie para anidar.

“Y, mira, ahí está, esa tortuga exactamente, que salió a desovar hace días, no pudo desovar, porque las rocas, las rocas pétreas estas que están ahí, que están acaparando todo lo que es el hábitat de ellas donde dejan para desovar, prácticamente es nulo, se acabó”, contó.

Asimismo, señaló que proteger a las tortugas resulta complicado mientras no exista un sitio adecuado para su reproducción, por lo que insistió en la necesidad de retirar las rocas y reparar el daño ambiental ocasionado.

Pide que las autoridades no permitan que se repitan estos casos

Huerta también indicó que el caso fue presentado ante el Senado de la República, donde, afirmó, legisladores se comprometieron a dar seguimiento al tema. A su juicio, corresponde tanto a la Cámara de Diputados como al Senado impulsar acciones para evitar que este tipo de casos se repitan en otras regiones del país.

Finalmente, el activista subrayó que el movimiento no se opone a la inversión ni al desarrollo de infraestructura, sino que busca que los proyectos se realicen con planeación y respeto al medio ambiente, a fin de evitar afectaciones al ecosistema y preservar especies como las tortugas marinas en Nayarit.

“La inversión es bienvenida. No estamos en contra tampoco de eso, solamente estamos a favor del medio ambiente. Es eso lo que nos mueve más que nada”, declaró.

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