Aseguran 23 inmuebles de “Carnes Selectas de Nayarit” por presunto lavado de dinero

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Aseguran inmuebles de la empresa “Carnes Selectas”. Foto: FGE Nayarit/Ilustrativa

Autoridades del estado dieron a conocer que aseguraron más de 20 inmuebles a la empresa “Carnes Selectas de Nayarit”, así como de otras personas físicas y morales vinculadas a ella, tras una investigación relacionada con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Autoridades aseguran inmuebles de la empresa “Carnes Selectas de Nayarit”

Fue la Fiscalía General de Nayarit la que dio a conocer a través de sus redes sociales oficiales, como en su página de Facebook, que aseguraron 23 inmuebles propiedad de la empresa “Carnes Selectas Nayarit”, así como de personas físicas y morales que están vinculadas con ella.

De acuerdo con la dependencia de justicia estatal, estas operaciones se llevaron a cabo como parte de una investigación relacionada con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

“La Fiscalía General del Estado de Nayarit informa que, derivado de actos de investigación relacionados con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y con base en mandamientos emitidos por la autoridad judicial, este día se realizó el aseguramiento simultáneo de 23 inmuebles propiedad de la empresa ‘Carnes Selectas de Nayarit’, así como de personas físicas y morales vinculadas con esta, ubicados en distintos municipios de la entidad”, informaron.

¿Por qué aseguraron los inmuebles de la empresa de carnes?

La Fiscalía de Nayarit explica que la principal finalidad de asegurar los inmuebles de la empresa “Carnes Selectas de Nayarit” es preservar los inmuebles en el estado que actualmente guardan, evitar que se transfieran a terceros, realizar actos de investigación para establecer el desfase económico entre los ingresos percibidos, sus declaraciones fiscales y su posible origen ilícito.

“Cabe señalar que, en algunos inmuebles, se otorgó la depositaría a las personas con quienes se atendió la diligencia, con el propósito de permitir la continuidad de las operaciones comerciales y preservar las fuentes laborales“, agregaron.

Por último, las autoridades nayaritas indicaron que los inmuebles están a disposición de la autoridad ministerial para continuar desarrollando los actos de investigación.

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