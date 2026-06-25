Alcalde de El Carmen ofrece disculpas en persona al mesero que agredió en video viral

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El alcalde ofreció disculpas al mesero. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Gerardo de la Maza, alcalde de El Carmen, Nuevo León, ofreció disculpas públicas al mesero a quien agredió en una taquería. El video de la disculpa se compartió a través de las redes sociales oficiales del funcionario.

Alcalde ofrece disculpas en persona al mesero que agredió

El alcalde de El Carmen mencionó en su video que tuvo la oportunidad de platicar con el mesero de la taquería sobre lo ocurrido y le externó sus disculpas; incluso, mencionó que de ahora en adelante tiene a un amigo en él.

“Te agradezco mucho que estés aquí conmigo, que haya permitido que pueda ofrecerte estas disculpas diferente. De verdad, de corazón, te digo que estoy muy arrepentido”, dijo De la Maza

Por su parte, el trabajador del negocio expresó que las personas en momentos de estrés suelen cometer errores y entiende que lo ocurrido fue un simple malentendido.

¿Qué pasó con el alcalde de El Carmen, Nuevo León?

A principios de esta semana se difundió en redes sociales un video que muestra al alcalde de El Carmen agrediendo a un mesero en una taquería ubicada en el municipio de San Pedro Garza García.

🚨El alcalde de El Carmen, Gerardo de la Maza, fue captado agrediendo a un mesero en la taquería Los Focos Amarillos de San Pedro Garza García.



Tras viralizarse las imágenes, el funcionario ofreció una disculpa pública reconociendo que su conducta fue inapropiada, argumentando… pic.twitter.com/5HAoTaG4bJ — Azucena Uresti (@azucenau) June 22, 2026

La grabación muestra al presidente municipal y su familia discutiendo con el empleado del lugar porque no los atendía; el mesero les dice que está dando servicio a todos los clientes del lugar y que no los está ignorando. El alcalde pierde el control y se le va encima mientras le grita “No te andes con mam@d#s”.

Debido a este altercado, Gerardo de la Maza ofreció disculpas a través de un comunicado difundido en redes sociales. El funcionario admite en su publicación que su reacción fue inapropiada y atribuye su conducta a la situación emocional.

“Reconozco que mi comportamiento fue incorrecto. Reaccioné de manera equivocada en una situación que involucraba a mi hija menor de edad y permití que la emoción y la impotencia del momento influyeran en mis acciones. Nada de eso justifica la forma en que actué.”

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