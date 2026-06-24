Samuel García no acude ante el Congreso de NL y presenta defensa por escrito

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Foto: Cuartoscuro

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó por escrito su defensa dentro del procedimiento de juicio político que enfrenta por presuntas triangulaciones de recursos públicos, por lo que no acudirá de manera presencial ante la Comisión Anticorrupción del Congreso local.

El documento fue entregado en la Oficialía de Partes del Poder Legislativo por personal de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal, horas antes de la sesión programada para analizar el caso.

Samuel García presenta defensa por escrito

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León fue convocada para sesionar a las 16:00 horas y dar seguimiento al procedimiento iniciado contra el mandatario estatal.

Sin embargo, tras la recepción del informe de defensa, los legisladores únicamente tomarán conocimiento del documento, lo incorporarán al expediente y distribuirán copias entre los integrantes de la comisión para su análisis.

La comparecencia presencial del gobernador ya no será necesaria en esta etapa del proceso, debido a que optó por presentar sus argumentos por escrito.

¿Por qué enfrenta un juicio político?

El procedimiento fue admitido el pasado 12 de junio luego de una denuncia promovida por Anabel Alcocer, dirigente estatal de Morena, quien presentó la solicitud en calidad de ciudadana.

La acusación está relacionada con presuntas triangulaciones de recursos públicos, señalamientos que han sido rechazados por Samuel García.

Hasta ahora, el Congreso estatal se encuentra en la fase de revisión de los argumentos de ambas partes para determinar si existen elementos suficientes que permitan continuar con el proceso legislativo.

Congreso revisará la defensa del gobernador

La entrega del escrito ocurre en un contexto político complejo para el mandatario estatal, debido a que las bancadas del PRI y PAN han respaldado el avance del juicio político.

Además, recientemente Morena modificó su postura tras cambios en su coordinación legislativa, situación que ha alterado el equilibrio de fuerzas dentro del Congreso local.

En las siguientes etapas, la Comisión Anticorrupción analizará los argumentos presentados por la defensa del gobernador antes de definir si el procedimiento continúa o si existen elementos para desechar el caso.

Por ahora, el expediente seguirá su curso legislativo mientras los diputados evalúan la documentación entregada por el Ejecutivo estatal.

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