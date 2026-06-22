VIDEO: alcalde de El Carmen, Nuevo León, agrede a mesero en taquería

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Foto: Shutterstock/Ilustrativa.

Un video que circula en redes sociales muestra al alcalde de El Carmen, Nuevo León, Gerardo de la Maza, presuntamente agrediendo a un mesero dentro de una taquería ubicada en San Pedro Garza García. Tras la difusión del material, el funcionario emitió un comunicado en el que ofreció disculpas y reconoció su comportamiento como incorrecto.

🚨🗯️ Nuevo León | El alcalde de El Carmen, Gerardo de la Maza, fue captado agrediendo a un mesero en una taquería de San Pedro Garza García.



Tras viralizarse el video, el funcionario ofreció una disculpa pública y reconoció que su conducta fue inapropiada. pic.twitter.com/dZw4lkNNke — Luis Gabriel Velázquez (@soyluisgabriel1) June 22, 2026

El video de la presunta agresión en la taquería

En la grabación difundida se observa una discusión entre el alcalde, un mesero del establecimiento y una mujer que sería menor de edad, presuntamente hija del funcionario. El conflicto inicia por la atención en una mesa, cuando el trabajador explica que se encontraba atendiendo otras órdenes.

En el video se escucha al mesero señalar:

Mesero: “Los estoy atendiendo“

Hija del alcalde: No se decide y por eso no me va a dar, porque no me decido…

Mesero: No es nada más yo… Estaba atendiendo otra mesa.”

En el momento de la agresión, el alcalde toma al mesero del cuello con ambas manos mientras le grita. Al final, el alcalde le dice al mesero: “No te andes con mam@d#s”.

En la escena también interviene la esposa del alcalde, quien intenta separarlo del mesero. Testigos señalan que personal de seguridad del funcionario ingresó posteriormente para contener la situación y reducir al personal del restaurante.

De forma adicional, versiones difundidas en redes sociales señalan que la hija del alcalde habría intervenido durante el incidente con frases dirigidas al trabajador, aunque este punto no ha sido confirmado oficialmente por autoridades.

Comunicado del alcalde y disculpas públicas

Tras la viralización del video, Gerardo de la Maza emitió un comunicado dirigido a la ciudadanía en el que reconoció los hechos y ofreció disculpas públicas por su actuación dentro del establecimiento.

En el documento, el alcalde señala:

“Quiero dirigirme a la ciudadanía para hablar sobre los hechos que recientemente se difundieron en un video ocurrido en una taquería de San Pedro.”

Asimismo, el funcionario admite que su reacción fue inapropiada y atribuye su conducta a la situación emocional del momento. En el mismo comunicado se lee:

“Reconozco que mi comportamiento fue incorrecto. Reaccioné de manera equivocada en una situación que involucraba a mi hija menor de edad y permití que la emoción y la impotencia del momento influyeran en mis acciones. Nada de eso justifica la forma en que actué.”

El alcalde también extendió una disculpa al personal del restaurante, al propietario del establecimiento y a los comensales que presenciaron el incidente.