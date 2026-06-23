Samuel García comparecerá hoy por juicio político

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Samuel García comparecerá por juicio político. Foto: Missael Dávila

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, está citado este martes por el Congreso local para comparecer dentro del procedimiento de juicio político que enfrenta por presuntas triangulaciones de recursos públicos, en uno de los momentos de mayor presión política desde que asumió el cargo.

Hoy comparece Samuel García en el Congreso local

La comparecencia se produce apenas unos días después de que la Comisión Anticorrupción aprobara el inicio formal del procedimiento y emplazara al mandatario a rendir su declaración.

En medio de ese proceso, el diputado Mario Soto presentó su renuncia a la coordinación de la bancada de Morena en el Congreso local, luego de verse envuelto en una controversia por no asistir a la sesión en la que se avaló el juicio político.

Aunque argumentó que su salida obedecía a un acuerdo de rotación interna, su ausencia generó cuestionamientos al interior del partido y evidenció las tensiones que ha provocado el caso.

El mandatario llega a esta etapa con un panorama complejo. Las bancadas del PAN, PRI y Morena han vuelto a coincidir en el Congreso para impulsar el procedimiento en su contra, configurando una mayoría que mantiene la presión sobre el Ejecutivo estatal.

Congreso de Nuevo León no puede destituir a Samuel García

Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Congreso de Nuevo León no tiene facultades para destituir a Samuel García como gobernador mediante este mecanismo, una eventual declaración de procedencia podría abrir la puerta a sanciones políticas, posibles inhabilitaciones y a que otras autoridades den seguimiento a las investigaciones correspondientes.

El caso también podría tener repercusiones más allá de Nuevo León. Un eventual revés para Samuel García impactaría a Movimiento Ciudadano en un momento clave para el partido, que busca fortalecer su posicionamiento rumbo al proceso electoral de 2027.

Más allá de las implicaciones legales, la comparecencia representa una nueva prueba para el gobernador, cuyos constantes enfrentamientos con el Poder Legislativo han marcado buena parte de su gestión y amenazan con convertirse en un factor de desgaste político permanente.

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