Apuntan a la Refinería de Cadereyta como origen de malos olores en la Zona Metropolitana de Monterrey

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Refinería de Cadereyta. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León informó que los malos olores en la Zona Metropolitana de Monterrey tendrían su origen en la refinería de Cadereyta, por lo que se mandará un exhorto a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para llegar a una solución.

Refinería de Cadereyta estaría detrás de los malos olores en Zona Metropolitana de Nuevo León

Durante toda la semana, los habitantes del Área Metropolitana de Monterrey se han quejado por la presencia de un olor a gas u orines de gato, principalmente durante la noche y las primeras horas de la mañana.

Autoridades estatales han salido a las calles de los municipios de García, Guadalupe y Monterrey para entrevistarse con las personas afectadas y recabar información para determinar la causa de estos malos olores. Al parecer, ya se conoce el origen de este problema.

Raúl Lozano Caballero, secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, informó que todo apunta a que los malos olores tendrían relación con los procesos de refinación de hidrocarburos de la refinería de Cadereyta.

“Al analizar las condiciones meteorológicas, principalmente las de dirección y velocidad del viento, así como la trayectoria y dispersión de la pluma, los indicios que tenemos apuntan directamente a procesos de refinación de hidrocarburos en la refinería de Cadereyta, una fuente de competencia y atribución federal”, comentó el funcionario.

Por este motivo, se solicitará la intervención de las autoridades federales para que ayuden a solucionar esta problemática.

“Es momento de que la autoridad federal intervenga. Necesitamos que se revise lo que está ocurriendo en la refinería, que se determinen las causas de estas emisiones y que se tomen, sobre todo, las medidas necesarias para que la ciudadanía pueda estar tranquila y tenga información responsable”.

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