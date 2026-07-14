Así fue como Ingrid Valenzuela pidió auxilio en redes tras desplomarse la avioneta en Pesquería, Nuevo León

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Desplome de avioneta en Pesquería, Nuevo León. Foto: Uno TV

Este lunes, a través de historias de Instagram, Ingrid Valenzuela, una de las pasajeras que sobrevivió al desplome de la avioneta en Pesquería, Nuevo León, compartió los primeros momentos tras el desplome.

En las imágenes difundidas por la propia pasajera en redes sociales se observa la aeronave a un costado de un río, entre árboles y matorrales. Al recorrer la zona, Ingrid relató que únicamente sufrió golpes y confirmó que los servicios de emergencia ya se dirigían al lugar para auxiliarlos.

ABOGADA PiDE AYUDA



Minutos después de que se desplomara el avión donde viajaba, en una parcela del municipio de #Apodaca, la abogada Ingrid Valenzuela, originaria de Piedras Negras, Coahuila, publicó este vídeo donde muestra el lugar del accidente y da gracias a Dios por haber… pic.twitter.com/G5o0otXuH9 — Hora Cero Web (@horaceroweb) July 14, 2026

Video de la avioneta de Aerus muestra cómo sobrevivieron al accidente

“Se acaba de caer la avioneta donde venía, yo nada más traigo golpes y quedamos en medio de la nada. Ya vienen por nosotros”, dice la abogada Ingrid Valenzuela Martínez en la grabación captada pocos minutos después del desplome.

El video también muestra al copiloto, quien solicitó apoyo a los cuerpos de emergencia por medio de una llamada telefónica. Durante la comunicación informa que el capitán presentaba una lesión en la cabeza, mientras proporciona datos para facilitar el rescate.

Minutos después, Ingrid publicó otra historia desde el interior de una ambulancia con el mensaje: “Llegaron por nosotros”. Del mismo modo, confirmó que los tres ocupantes ya recibían atención médica y eran trasladados a un hospital.

Posteriormente, en un video en vivo, la abogada realizó una transmisión asegurando que se encontraba bien y que estaba en recuperación.

¿Quiénes viajaban en la avioneta que cayó en Pesquería?

Las autoridades identificaron a los tres ocupantes de la avioneta:

Ingrid Valenzuela Martínez , de 31 años.

, de 31 años. El piloto Diego Elías Galván , de 28 años.

, de 28 años. El copiloto Enrique Berra Mellado, de 53 años.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado qué provocó el accidente de la avioneta de Aerus. Entre las líneas de investigación se encuentra una posible falla mecánica, aunque los peritajes continúan.

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